Обов’язкове ВЛК для обмежено придатних до 4 лютого: Рада не розглядала продовження терміну





Про це Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко.



«Тільки що у Верховній Раді закінчилось засідання. Це питання не розглядалося… Ніяких розмов <про це не було>, питання у порядку денному не було», — зазначив Гончаренко.



Зазначимо, що у Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт №12457, яким парламентарі пропонують продовжити термін обовʼязкового медичного огляду до 5 червня 2025 року.



Згідно з пояснювальною запискою, за вісім місяців повторний медичний огляд пройшли лише 25% громадян, які раніше мали статус обмежено придатних. Цим пояснили неможливість виконання норми закону у визначений строк.



Що передувало?



Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук 24 січня заявила, що більшість — понад один мільйон обмежено придатних — на той момент іще не пройшли повторну військово-лікарську комісію, хоч зобов’язані це зробити до 4 лютого включно. Серед причин вона назвала те, що вони не отримали викликів від ТЦК або не змогли це зробити через черги.



Верещук зазначала, що до 4 лютого «абсолютно нереально» провести медогляди такої кількості людей, тому, мовляв, народні депутати працюють над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторної ВЛК. Також планувалося відкласти штрафи через непроходження ВЛК.



Нагадаємо, у квітні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується статус «обмежено придатний». Відтепер є дві категорії придатності до військової служби — «придатний» і «непридатний».



Усі військовозобов’язані чоловіки, яких раніше визначили обмежено придатними, повинні були до 4 лютого 2025 року включно повторно пройти військово-лікарську комісію. За непроходження повторної ВЛК обмежено придатним може загрожувати штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У порядку денному засідання Верховної Ради 4 лютого не було питання щодо збільшення терміну для обов’язкового проходження ВЛК людям, які раніше мали статус обмежено придатних. Відповідно, сьогодні останній день для проходження медичного огляду.Про це hromadske повідомили народні депутати«Тільки що у Верховній Раді закінчилось засідання. Це питання не розглядалося… Ніяких розмов <про це не було>, питання у порядку денному не було», — зазначив Гончаренко.Зазначимо, що у Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт №12457, яким парламентарі пропонують продовжити термін обовʼязкового медичного огляду до 5 червня 2025 року.Згідно з пояснювальною запискою, за вісім місяців повторний медичний огляд пройшли лише 25% громадян, які раніше мали статус обмежено придатних. Цим пояснили неможливість виконання норми закону у визначений строк.Заступниця керівника Офісу президента24 січня заявила, що більшість — понад один мільйон обмежено придатних — на той момент іще не пройшли повторну військово-лікарську комісію, хоч зобов’язані це зробити до 4 лютого включно. Серед причин вона назвала те, що вони не отримали викликів від ТЦК або не змогли це зробити через черги.Верещук зазначала, що до 4 лютого «абсолютно нереально» провести медогляди такої кількості людей, тому, мовляв, народні депутати працюють над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторної ВЛК. Також планувалося відкласти штрафи через непроходження ВЛК.Нагадаємо, у квітні 2024 року президентпідписав закон, яким скасовується статус «обмежено придатний». Відтепер є дві категорії придатності до військової служби — «придатний» і «непридатний».Усі військовозобов’язані чоловіки, яких раніше визначили обмежено придатними, повинні були до 4 лютого 2025 року включно повторно пройти військово-лікарську комісію. За непроходження повторної ВЛК обмежено придатним може загрожувати штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

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