В Ізюмі завершили пошуково-рятувальні роботи: 5 загиблих та 50 постраждалих

У місті Ізюм на Харківщині, яке росіяни, завершили пошуково-рятувальні роботи. Загинули 5 людей. Ще 50, серед них 3 дитини, постраждали.Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.Рятувальники зазначили, що дані щодо постраждалих ще уточнюються. Голова Харківської ОВАповідомив, що шпиталізовано 7 людей.За попередньою інформацією, росіяни вдарили ракетою «Іскандер».Загинули чоловіки віком 44 та 69 років, а також дві жінки та один чоловік, дані яких ще встановлюють.Глава ОВА також додав, що кількість постраждалих зросла до 55.Нагадаємо, зранку 4 лютого війська росії запустили балістичну ракету по центральній частині Ізюма.