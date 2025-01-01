В Ізюмі завершили пошуково-рятувальні роботи: 5 загиблих та 50 постраждалих

В Ізюмі завершили пошуково-рятувальні роботи: 5 загиблих та 50 постраждалих
У місті Ізюм на Харківщині, яке росіяни атакували балістичною ракетою, завершили пошуково-рятувальні роботи. Загинули 5 людей. Ще 50, серед них 3 дитини, постраждали.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники зазначили, що дані щодо постраждалих ще уточнюються. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що шпиталізовано 7 людей.

За попередньою інформацією, росіяни вдарили ракетою «Іскандер».

Загинули чоловіки віком 44 та 69 років, а також дві жінки та один чоловік, дані яких ще встановлюють.

Глава ОВА також додав, що кількість постраждалих зросла до 55.

Нагадаємо, зранку 4 лютого війська росії запустили балістичну ракету по центральній частині Ізюма.
В Ізюмі завершили пошуково-рятувальні роботи: 5 загиблих та 50 постраждалих
В Ізюмі завершили пошуково-рятувальні роботи: 5 загиблих та 50 постраждалих

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Теги: Росія, Україна, війна
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