В Ізюмі завершили пошуково-рятувальні роботи: 5 загиблих та 50 постраждалих
Сьогодні, 17:23
У місті Ізюм на Харківщині, яке росіяни атакували балістичною ракетою, завершили пошуково-рятувальні роботи. Загинули 5 людей. Ще 50, серед них 3 дитини, постраждали.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники зазначили, що дані щодо постраждалих ще уточнюються. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що шпиталізовано 7 людей.
За попередньою інформацією, росіяни вдарили ракетою «Іскандер».
Загинули чоловіки віком 44 та 69 років, а також дві жінки та один чоловік, дані яких ще встановлюють.
Глава ОВА також додав, що кількість постраждалих зросла до 55.
Нагадаємо, зранку 4 лютого війська росії запустили балістичну ракету по центральній частині Ізюма.
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Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники зазначили, що дані щодо постраждалих ще уточнюються. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що шпиталізовано 7 людей.
За попередньою інформацією, росіяни вдарили ракетою «Іскандер».
Загинули чоловіки віком 44 та 69 років, а також дві жінки та один чоловік, дані яких ще встановлюють.
Глава ОВА також додав, що кількість постраждалих зросла до 55.
Нагадаємо, зранку 4 лютого війська росії запустили балістичну ракету по центральній частині Ізюма.
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