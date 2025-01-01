Росіяни вдарили балістикою по центру Ізюма: четверо загиблих та десятки поранених
Сьогодні, 12:56
Російські окупанти вдарили ракетою по місту Ізюм на Харківщині. Загинули чотири людини, також є поранені.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. На місці атаки в центральній частині міста працюють усі екстрені служби.
Відомо про чотирьох загиблих. Ще 20 людей постраждали, з них пʼятьох госпіталізували. Ще одна людина перебуває під завалами. Ліквідація наслідків триває.
У місті частково зруйновані адміністративні будівлі, пошкоджений житловий пʼятиповерховий будинок. На місці працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба.
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Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. На місці атаки в центральній частині міста працюють усі екстрені служби.
Відомо про чотирьох загиблих. Ще 20 людей постраждали, з них пʼятьох госпіталізували. Ще одна людина перебуває під завалами. Ліквідація наслідків триває.
У місті частково зруйновані адміністративні будівлі, пошкоджений житловий пʼятиповерховий будинок. На місці працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба.
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