Росіяни вдарили балістикою по центру Ізюма: четверо загиблих та десятки поранених





Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. На місці атаки в центральній частині міста працюють усі екстрені служби.



Відомо про чотирьох загиблих. Ще 20 людей постраждали, з них пʼятьох госпіталізували. Ще одна людина перебуває під завалами. Ліквідація наслідків триває.



У місті частково зруйновані адміністративні будівлі, пошкоджений житловий пʼятиповерховий будинок. На місці працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти вдарили ракетою по місту Ізюм на Харківщині. Загинули чотири людини, також є поранені.Про це повідомив очільник обласної військової адміністраціїЗа попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. На місці атаки в центральній частині міста працюють усі екстрені служби.Відомо про чотирьох загиблих. Ще 20 людей постраждали, з них пʼятьох госпіталізували. Ще одна людина перебуває під завалами. Ліквідація наслідків триває.У місті частково зруйновані адміністративні будівлі, пошкоджений житловий пʼятиповерховий будинок. На місці працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба.

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