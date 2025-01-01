Росіяни вдарили балістикою по центру Ізюма: четверо загиблих та десятки поранених

Росіяни вдарили балістикою по центру Ізюма: четверо загиблих та десятки поранених
Російські окупанти вдарили ракетою по місту Ізюм на Харківщині. Загинули чотири людини, також є поранені.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. На місці атаки в центральній частині міста працюють усі екстрені служби.

Відомо про чотирьох загиблих. Ще 20 людей постраждали, з них пʼятьох госпіталізували. Ще одна людина перебуває під завалами. Ліквідація наслідків триває.

У місті частково зруйновані адміністративні будівлі, пошкоджений житловий пʼятиповерховий будинок. На місці працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба.


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Теги: Росія, Україна, війна
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