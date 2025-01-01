Невдалий маневр завершився травмами: у Луцьку покарали водія, який скоїв ДТП з маршруткою





Днями



Як сталася аварія

Автопригода трапилась 24 липня 2024 року, близько 19-ї години, на проспекті Соборності. Водій Renault Megane повертав на проспект Молоді (праворуч) та різко змінив напрямок руху.



Під час маневру водій не переконався у його безпечності та не надав перевагу маршрутному автобусу, що рухався крайньою правою смугою. Унаслідок зіткнення автобус різко загальмував, а одна з пасажирок впала та отримала важкі травми.





Які травми отримала жінка?

Потерпіла отримала закриті переломи поперечних відростків трьох хребців (L1-L3). Ці травми лікарі кваліфікували як середнього ступеня тяжкості.



Жінка розповіла, що після аварії їй було важко пересуватися, виконувати повсякденні завдання, а постійний біль позбавляв її нормального сну та відпочинку. Вона не могла самостійно відвідувати лікарів, тому змушена була покладатися лише на рідних.



Обвинувачений не надав їй допомоги на місці та не запропонував відшкодування збитків. Через це потерпіла подала до суду позов щодо компенсації.



Що вирішив суд?

Феміда визнала водія винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило травмування людини (ч. 1 ст. 286 КК України). Йому призначили штраф у 68 тисяч гривень та позбавлення водійських прав на 2 роки.



Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої, зобов’язавши винуватця ДТП виплатити 80 тисяч гривень моральної компенсації та ще 40 тисяч гривень витрат на адвоката.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пів року тому ми повідомляли про дорожньо-транспортну пригоду за участі легковика та міського автобуса , яка трапилася поблизу ТЦ “Гостинець” у Луцьку.Днями суд виніс вирок водію , який порушив правила дорожнього руху та спричинив цю ДТП. Виявилося, що тоді унаслідок аварії постраждала жінка.Автопригода трапилась 24 липня 2024 року, близько 19-ї години, на проспекті Соборності. Водій Renault Megane повертав на проспект Молоді (праворуч) та різко змінив напрямок руху.Під час маневру водій не переконався у його безпечності та не надав перевагу маршрутному автобусу, що рухався крайньою правою смугою. Унаслідок зіткнення автобус різко загальмував, а одна з пасажирок впала та отримала важкі травми.Потерпіла отримала закриті переломи поперечних відростків трьох хребців (L1-L3). Ці травми лікарі кваліфікували як середнього ступеня тяжкості.Жінка розповіла, що після аварії їй було важко пересуватися, виконувати повсякденні завдання, а постійний біль позбавляв її нормального сну та відпочинку. Вона не могла самостійно відвідувати лікарів, тому змушена була покладатися лише на рідних.Обвинувачений не надав їй допомоги на місці та не запропонував відшкодування збитків. Через це потерпіла подала до суду позов щодо компенсації.Феміда визнала водія винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило травмування людини (ч. 1 ст. 286 КК України). Йому призначили штраф у 68 тисяч гривень та позбавлення водійських прав на 2 роки.Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої, зобов’язавши винуватця ДТП виплатити 80 тисяч гривень моральної компенсації та ще 40 тисяч гривень витрат на адвоката.

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