Вдарив дружину ножем: у Луцьку судять за вбивство 45-річного чоловіка

Волинянина судять за вбивство дружини.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про вчинення 45-річним жителем Луцька умисного вбивства (ч.1 ст. 115 ККУ).За даними слідства, увечері 12 вересня 2024 року чоловік у власній оселі в будинку на проспекті Соборності в обласному центрі Волині під час конфлікту ударив ножем свою 42-річну дружину.Жінка померла.Суду обвинувачений очікує під вартою.Досудове розслідування: СУ ГУНП в області.згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.