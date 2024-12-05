Вдарив дружину ножем: у Луцьку судять за вбивство 45-річного чоловіка

Вдарив дружину ножем: у Луцьку судять за вбивство 45-річного чоловіка
Волинянина судять за вбивство дружини.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про вчинення 45-річним жителем Луцька умисного вбивства (ч.1 ст. 115 ККУ).

За даними слідства, увечері 12 вересня 2024 року чоловік у власній оселі в будинку на проспекті Соборності в обласному центрі Волині під час конфлікту ударив ножем свою 42-річну дружину.

Жінка померла.

Суду обвинувачений очікує під вартою.

Досудове розслідування: СУ ГУНП в області.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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Теги: волинянин, вбивство, дружина
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