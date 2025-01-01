Третя втрата у громаді за добу: у Дніпрі дорогою до лікарні зупинилося серце Героя з Волині Олександра Турчика

Третя втрата у громаді за добу: у Дніпрі дорогою до лікарні зупинилося серце Героя з Волині Олександра Турчика
2 лютого 2025 року дорогою до лікувального закладу Дніпра зупинилося серце сержанта Турчика Олександра Васильовича (07.02.1974 р.н.), старшого кухаря господарського відділення взводу матеріального забезпечення 2-го механізованого батальйону.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Ще одне життя забрала війна. Третя втрата у нашій громаді за добу.

10 січня 2022 року Олександр підписав контракт та розпочав військову службу у підрозділі територіальної оборони, який згодом реорганізували у бойову бригаду. Він був поряд з побратимами 100-ої ОМБр на Лиманському, Покровському, Краматорському напрямках. Дивом вижив після авіаудару по господарській частині поблизу Костянтинівки. Довго лікувався, проходив реабілітацію. Та здоров’я було втрачене. Серце захисника не витримало.

За 5 днів Олександр Турчик мав би відзначати 51-ий день народження…" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату прощання з воїном та чин похорону буде повідомлено згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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