Просив до 12 000 євро за допомогу в перетині кордону: у Луцьку судили організатора схеми





Чоловік встиг вивезти за межі країни трьох осіб. За свої «послуги» він отримував до 12 тисяч євро готівкою.



Як діяла схема?

Обвинувачений організовував нелегальний виїзд за кордон для військовозобов’язаних чоловіків, які не мали законних підстав покинути Україну. Він давав поради, інструкції та забезпечував «клієнтів» необхідними засобами, аби ті безперешкодно перетнули кордон.



Зокрема, у серпні 2024 року чоловік курував переправлення за межі країни українця, який раніше мав громадянство Вірменії та відповідний паспорт. Організатор пояснив чоловіку, що той зможе залишити країну, якщо на паспортному контролі у пункті пропуску «Угринів», що у Львівській області, пред’явить інший документ. За таку «допомогу» обвинувачений отримав 12 200 доларів США. А це – понад 500 тисяч гривень.



Згодом підсудний створив нову схему – оформлював чоловіків як водіїв благодійного фонду нібито для перевезення гуманітарної допомоги. Він збирав у «клієнтів» копії документів (паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення тощо). Отримані дані передавав невстановленій особі, яка готувала лист від імені директора БО «Благодійний фонд інвалідів «Ірбіс» та забезпечила його надходження до Волинської обласної військовій адміністрації. У запиті зазначалося, що фонд потребує водія для перевезення гуманітарної допомоги.



Так, ще один «клієнт» за 4 000 доларів США отримав підроблені документи, які нібито дозволяли йому перетнути кордон як водію. Аналогічним способом виїхав ще один чоловік. Але цього разу, чомусь, лише за 250 доларів США.



Зі ще одним «ухилянтом» обвинувачений домовився про винагороду аж у 12 000 євро. Той мав залишити гроші в обміннику ТЦ »Baobab», що в селі Рованці. Коли організатор їх забирав,



Яким став вирок суду?

Вирок обвинуваченому



Суд визнав чоловіка винним у незаконному переправленні осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).



Однак завдяки угоді з прокурором йому призначили лише три роки пробаційного нагляду. Він навіть не отримав заборони займати певні посади та не був позбавлений майна.



Під час затримання

Під час затримання

Під час затримання

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд розглянув справу щодо 28-річного жителя району, який організовував незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.Чоловік встиг вивезти за межі країни трьох осіб. За свої «послуги» він отримував до 12 тисяч євро готівкою.Обвинувачений організовував нелегальний виїзд за кордон для військовозобов’язаних чоловіків, які не мали законних підстав покинути Україну. Він давав поради, інструкції та забезпечував «клієнтів» необхідними засобами, аби ті безперешкодно перетнули кордон.Зокрема, у серпні 2024 року чоловік курував переправлення за межі країни українця, який раніше мав громадянство Вірменії та відповідний паспорт. Організатор пояснив чоловіку, що той зможе залишити країну, якщо на паспортному контролі у пункті пропуску «Угринів», що у Львівській області, пред’явить інший документ. За таку «допомогу» обвинувачений отримав 12 200 доларів США. А це – понад 500 тисяч гривень.Згодом підсудний створив нову схему – оформлював чоловіків як водіїв благодійного фонду нібито для перевезення гуманітарної допомоги. Він збирав у «клієнтів» копії документів (паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення тощо). Отримані дані передавав невстановленій особі, яка готувала лист від імені директора БО «Благодійний фонд інвалідів «Ірбіс» та забезпечила його надходження до Волинської обласної військовій адміністрації. У запиті зазначалося, що фонд потребує водія для перевезення гуманітарної допомоги.Так, ще один «клієнт» за 4 000 доларів США отримав підроблені документи, які нібито дозволяли йому перетнути кордон як водію. Аналогічним способом виїхав ще один чоловік. Але цього разу, чомусь, лише за 250 доларів США.Зі ще одним «ухилянтом» обвинувачений домовився про винагороду аж у 12 000 євро. Той мав залишити гроші в обміннику ТЦ »Baobab», що в селі Рованці. Коли організатор їх забирав, його і затримали правоохоронці . Сталося це у вересні 2024 року.Вирок обвинуваченому винесли днями, 30 січня Суд визнав чоловіка винним у незаконному переправленні осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).Однак завдяки угоді з прокурором йому призначили лише три роки пробаційного нагляду. Він навіть не отримав заборони займати певні посади та не був позбавлений майна.

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