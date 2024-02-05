Разом наближати перемогу України: театр у Луцьку зібрав для ЗСУ понад 53 тисячі гривень





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«Понад 53 тисячі гривень: саме таку суму вдалося зібрати під час різдвяно-новорічних заходів у театрі. Ми прагнемо не лише творити театральне мистецтво, а й разом із глядачами наближати перемогу України, знову і знову підтримуючи наших захисників із Збройних Сил України. Ці гроші уже передали колезі-військовослужбовцю», – йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що раніше працівники за зібрані кошти придбали для нашої армії дрон, який допомагає бійцям на фронті. Волинський драмтеатр постійно підтримує воїнів через мистецтво, допомагаючи тим хлопцям та дівчатам, які тримають небо України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка продовжує підтримувати наші Збройні сили, які щомиті стоять на захисті кожного українця.Про це повідомляють на сторінці театру.«Понад 53 тисячі гривень: саме таку суму вдалося зібрати під час різдвяно-новорічних заходів у театрі. Ми прагнемо не лише творити театральне мистецтво, а й разом із глядачами наближати перемогу України, знову і знову підтримуючи наших захисників із Збройних Сил України. Ці гроші уже передали колезі-військовослужбовцю», – йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що раніше працівники, який допомагає бійцям на фронті. Волинський драмтеатр постійно підтримує воїнів через мистецтво, допомагаючи тим хлопцям та дівчатам, які тримають небо України.

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