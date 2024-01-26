На Волині горів автомобіль





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



4 лютого о 12:44 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу — у с. Прилісне на території приватного домоволодіння горів легковий автомобіль.



За викликом спрямували рятувальників 13 ДПРЧ селища Маневичі та пожежну команду ДПО «Сойне».



О 13:00 горіння було ліквідоване. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати автомобіль від знищення вогнем.



Внаслідок пожежі пошкоджене переднє облицювання легковика та моторний відсік.



Попередньо, до пожежі призвело коротке замикання електромережі транспортного засобу.



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