Померло немовля: на Волині судять лікарку за неналежне виконання професійних обов’язків

Волинську лікарку судитимуть за неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до смерті дитини.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неналежне виконання лікарем КП "Володимирське територіальне медичне об’єднання" професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч.2 ст. 140 КК України).Слідство встановило, що 9 серпня 2023 року гінекологиня неправильно вибрала тактику розрішення веденням пологів 28-річної жінки, через що згодом немовля померло.Зауважимо, що згідно із санкцією ч.2 ст. 140 КК України неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.