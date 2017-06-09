Воїни 451-го батальйону нині розвідують ворожі позиції за допомогою дрона від волинських театралів





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"Працівник театру та його батальйон уже користуються новим дроном! Його придбали за зібрані гроші від колективу Волинського драмтеатру. Продовжуймо підтримувати наших захисників! Слава Україні!" – йдеться у дописі театру.



Луцький театр працює не тільки творчо, а й намагається сприяти якнайшвидшій перемозі України у війні, допомагаючи тим хлопцям та дівчатам, які віддають своє життя там за нас.



"Ми пілоти 451-го окремого піхотного батальйону дякуємо колективу у придбанні цього дрона, який допоможе нам знаходити і знищувати окупантів", – з вдячністю зазначають воїни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка за зібрані кошти придбав для української армії дрон, який вже допомагає бійцям на фронті.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці."Працівник театру та його батальйон уже користуються новим дроном! Його придбали за зібрані гроші від колективу Волинського драмтеатру. Продовжуймо підтримувати наших захисників! Слава Україні!" – йдеться у дописі театру.Луцький театр працює не тільки творчо, а й намагається сприяти якнайшвидшій перемозі України у війні, допомагаючи тим хлопцям та дівчатам, які віддають своє життя там за нас."Ми пілоти 451-го окремого піхотного батальйону дякуємо колективу у придбанні цього дрона, який допоможе нам знаходити і знищувати окупантів", – з вдячністю зазначають воїни.

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