Воїни 451-го батальйону нині розвідують ворожі позиції за допомогою дрона від волинських театралів

Воїни 451-го батальйону нині розвідують ворожі позиції за допомогою дрона від волинських театралів
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка за зібрані кошти придбав для української армії дрон, який вже допомагає бійцям на фронті.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

"Працівник театру та його батальйон уже користуються новим дроном! Його придбали за зібрані гроші від колективу Волинського драмтеатру. Продовжуймо підтримувати наших захисників! Слава Україні!" – йдеться у дописі театру.

Луцький театр працює не тільки творчо, а й намагається сприяти якнайшвидшій перемозі України у війні, допомагаючи тим хлопцям та дівчатам, які віддають своє життя там за нас.

"Ми пілоти 451-го окремого піхотного батальйону дякуємо колективу у придбанні цього дрона, який допоможе нам знаходити і знищувати окупантів", – з вдячністю зазначають воїни.

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Теги: Волинський драмтеатр
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