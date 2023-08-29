У Луцьку розширять фотостенд загиблих за Україну





«Ми не плануємо збільшення стенда в сенсі фізичному — він залишиться в тому ж розмірі, що і зараз, але ми його ущільнимо, завдяки чому з’явиться місце», — в коментарі Олександр Ковальський.



За його словами, до наявних 560 фото загиблих додадуть орієнтовно ще 100-120 місць. Планують розпочати цю роботу на початку серпня. Дата завершення невідома, адже залежить від погоди та підрядника. На зараз триває відкрита закупівля послуги.



Витратити на це планують приблизно 390 тис. грн.

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