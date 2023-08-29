У Луцьку розширять фотостенд загиблих за Україну

У Луцьку розширять фотостенд загиблих за Україну
Пам’ятні фотостенди «Небесна сотня», «Загинули за єдність України», «Герої нескореної України» на Театральному майдані у Луцьку заповнені, тому на сумну перспективу створять місця для нових фотографій.

«Ми не плануємо збільшення стенда в сенсі фізичному — він залишиться в тому ж розмірі, що і зараз, але ми його ущільнимо, завдяки чому з’явиться місце», — в коментарі misto.media розповів директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський.

За його словами, до наявних 560 фото загиблих додадуть орієнтовно ще 100-120 місць. Планують розпочати цю роботу на початку серпня. Дата завершення невідома, адже залежить від погоди та підрядника. На зараз триває відкрита закупівля послуги.

Витратити на це планують приблизно 390 тис. грн.

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Теги: фотостенд, герої, луцьк
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