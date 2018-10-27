Загрожує до 15 років позбавлення волі: волинянин скоїв замах на умисне вбивство

Загрожує до 15 років позбавлення волі: волинянин скоїв замах на умисне вбивство
У Ковелі поліцейські оперативно розкрили замах на умисне вбивство. Зловмисника затримали, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області на сайті ГУНП.

У ніч на суботу, 27 липня, до поліції надійшло повідомлення про бійку. З’ясувалося, що під час конфлікту чоловік завдав декілька ударів руками, ногами та молотком 38-річному ковельчанину.

За гарячими слідами поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 31-річний житель Ковельського району. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом замаху на умисне вбивство слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

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Теги: злочин, волинянин
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