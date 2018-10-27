Загрожує до 15 років позбавлення волі: волинянин скоїв замах на умисне вбивство

У Ковелі поліцейські оперативно розкрили замах на умисне вбивство. Зловмисника затримали, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області на сайті ГУНП.У ніч на суботу, 27 липня, до поліції надійшло повідомлення про бійку. З’ясувалося, що під час конфлікту чоловік завдав декілька ударів руками, ногами та молотком 38-річному ковельчанину.За гарячими слідами поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 31-річний житель Ковельського району. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом замаху на умисне вбивство слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.Триває досудове розслідування.