Загрожує до 15 років позбавлення волі: волинянин скоїв замах на умисне вбивство
Сьогодні, 15:11
У Ковелі поліцейські оперативно розкрили замах на умисне вбивство. Зловмисника затримали, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області на сайті ГУНП.
У ніч на суботу, 27 липня, до поліції надійшло повідомлення про бійку. З’ясувалося, що під час конфлікту чоловік завдав декілька ударів руками, ногами та молотком 38-річному ковельчанину.
За гарячими слідами поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 31-річний житель Ковельського району. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом замаху на умисне вбивство слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області на сайті ГУНП.
У ніч на суботу, 27 липня, до поліції надійшло повідомлення про бійку. З’ясувалося, що під час конфлікту чоловік завдав декілька ударів руками, ногами та молотком 38-річному ковельчанину.
За гарячими слідами поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 31-річний житель Ковельського району. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом замаху на умисне вбивство слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
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