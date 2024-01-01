На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Ковч

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Ковч
26 липня на війні з російськими окупантами загинув Герой із Ратного Олександр Ковч.

Про це повідомив очільник Ратнівської громади Віталій Бірук.

26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув ординатор лікувального відділення медичної роти військової частини А0216, старший лейтенант медичної служби Ковч Олександр Петрович, 1978 р.н., житель селища Ратне.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Ковч

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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