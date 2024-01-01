На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Ковч

Олександр Ковч.



Про це повідомив очільник Ратнівської громади Віталій Бірук.



26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув ординатор лікувального відділення медичної роти військової частини А0216, старший лейтенант медичної служби Ковч Олександр Петрович, 1978 р.н., житель селища Ратне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 липня на війні з російськими окупантами загинув Герой із РатногоПро це повідомив очільник Ратнівської громади26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув ординатор лікувального відділення медичної роти військової частини А0216, старший лейтенант медичної служби Ковч Олександр Петрович, 1978 р.н., житель селища Ратне.

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