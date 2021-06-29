Якою буде погода в Україні в серпні: прогноз синоптиків





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За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря цього серпня прогнозується у межах +20-26 °C, в Карпатах +17-19 °C, що на +2 °C (а на південному сході України на +2,5 °C) вище за норму.



Середня кількість опадів протягом серпня становитиме 30 – 97 міліметра, в Херсонській області та західних районах Криму місцями 24 – 28 міліметра, на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах місцями 104 – 120 міліметра.



Консультативний прогноз погоди на 1-5 серпня



1-2 серпня в Україні, крім заходу, синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. Температура вночі +11-17 °C, вдень +20-26 °C, на півдні та заході країни до +30 °C.



3-5 серпня погода в Україні переважно без опадів, лише у західних областях місцями короткочасний дощ та гроза. Далі прогнозується поступове підвищення температури вночі до +18-24 °C, а вдень до +28-32 °C, на півдні країни та Закарпатті до +34 °C.



4-5 серпня місцями посилення спеки +35-38 °C.



Нагадаємо, Україна пережила виснажливу спеку, яку приніс антициклон із Африки. Але тепер погоду у країні визначатиме антициклон на ім'я Gustav. Тому впродовж 27-28 липня домінуватиме скрізь суха та сонячна погода

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Останній місяць літа в Україні буде помірно спекотним, переважно посушливим, з доволі високими нічними температурами. Опади передбачаються короткочасні, без затяжних періодів проливних дощів.Про це інформує ТСН За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря цього серпня прогнозується у межах +20-26 °C, в Карпатах +17-19 °C, що на +2 °C (а на південному сході України на +2,5 °C) вище за норму.Середня кількість опадів протягом серпня становитиме 30 – 97 міліметра, в Херсонській області та західних районах Криму місцями 24 – 28 міліметра, на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах місцями 104 – 120 міліметра.Консультативний прогноз погоди на 1-5 серпня1-2 серпня в Україні, крім заходу, синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. Температура вночі +11-17 °C, вдень +20-26 °C, на півдні та заході країни до +30 °C.3-5 серпня погода в Україні переважно без опадів, лише у західних областях місцями короткочасний дощ та гроза. Далі прогнозується поступове підвищення температури вночі до +18-24 °C, а вдень до +28-32 °C, на півдні країни та Закарпатті до +34 °C.4-5 серпня місцями посилення спеки +35-38 °C.Нагадаємо, Україна пережила виснажливу спеку, яку приніс антициклон із Африки. Але тепер погоду у країні визначатиме антициклон на ім'я Gustav. Тому впродовж 27-28 липня домінуватиме скрізь суха та сонячна погода

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