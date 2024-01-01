Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний, 5-10 м/с, вдень шквали та пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 16-18°, вдень 30-32.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали та пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.Вітер західний, 5-10 м/с, вдень шквали та пориви 15-20 м/с.Температура вночі 16-18°, вдень 30-32.Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали та пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію