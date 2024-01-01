Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер західний, 5-10 м/с, вдень шквали та пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 16-18°, вдень 30-32.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали та пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер західний, 5-10 м/с, вдень шквали та пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 16-18°, вдень 30-32.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали та пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.
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