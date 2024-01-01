Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олександром Андрусіком

Олександром Андрусіком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У Кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Андрусіка, який загинув 21 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцьк попрощався із загиблим ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У Кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Андрусіка, який загинув 21 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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