Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олександром Андрусіком

Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олександром Андрусіком
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олександром Андрусіком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У Кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Андрусіка, який загинув 21 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олександром Андрусіком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олександром Андрусіком
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олександром Андрусіком
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олександром Андрусіком
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олександром Андрусіком
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олександром Андрусіком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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