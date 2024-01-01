Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олександром Андрусіком
Сьогодні, 20:34
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олександром Андрусіком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У Кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Андрусіка, який загинув 21 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У Кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Андрусіка, який загинув 21 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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