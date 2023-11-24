У негазифікованій громаді на Волині готуються до опалювального сезону: скільки коштують дрова





Як розповів Юрій Матвійчук, головний інженер Колківського лісового господарства, від початку року продали населенню 1700 кубометрів дров. Це менше, ніж торік, ажіотажу нині немає.



З його слів, попит зростає перед опалювальним сезоном. Кожне лісництво тримає заготовлений запас дров від 30 до 50 метрів кубічних дров паливних різних порід. Філія "Колківське лісове господарство" реалізовує дрова паливні, як в круглому, так і в колотому вигляді, як населенню, так і соціальній сфері, каже Юрій Матвійчук.



"Найбільший попит є на першу групу, це на дуб, граб, березу, ясена, а також на другу групу: на сосну і на вільху. За пів року було заготовлено близько двох тисяч метрів кубічних, а продали десь 1700, тобто в нас є ще запас дров", — каже фахівець.



Місцева жителька Тетяна Градиська дрова замовляє щороку. На зиму, каже жінка, вистачає вісім кубів. Запаси робить влітку. Жінка написала заяву, вибрала дрова, щоб підходили по бюджету та добре гріли оселю.



"Вибрала вільху, це нормальні дрова, бо в нас і твердопаливний котел і грубка, а зима попереду і не знати, що буде, світла немає. Ми пенсіонери, але чоловік мій ще працює офіційно, то ми ще можемо на дрова заробити.Чоловік буде сам різати, діти поможуть", — говорить колківчанка.



За день вивозять по 40 кубів дров, каже тракторист Іван Сахник.



"Це відповідальна робота, бо ти біля людей, треба дуже обережно", — говорить чоловік, навантажуючи дрова.



Перед відправкою до замовників роблять фотофіксацію та заміри завантаженої продукції, розповідає лісничий Віталій Миронюк. Одна людина може придбати не більше 15 кубометрів дров на рік.



"Куб коштує 810 гривень. Це найдешевші дрова — хвойні породи і вільха. У порівнянні з минулим роком подорожчали на 10 відсотків", — каже лісничий.



Зі слів головного інженера Юрія Матвійчука, щоб купити дрова, людина може звернутися безпосередньо в лісництво або зробити замовлення онлайн на сайті "ДроваЄ".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Колківської громади готуються до опалювального сезону. У цій місцевості немає газу, тому оселі опалюють дровами.Як розповів Суспільному , головний інженер Колківського лісового господарства, від початку року продали населенню 1700 кубометрів дров. Це менше, ніж торік, ажіотажу нині немає.З його слів, попит зростає перед опалювальним сезоном. Кожне лісництво тримає заготовлений запас дров від 30 до 50 метрів кубічних дров паливних різних порід. Філія "Колківське лісове господарство" реалізовує дрова паливні, як в круглому, так і в колотому вигляді, як населенню, так і соціальній сфері, каже Юрій Матвійчук."Найбільший попит є на першу групу, це на дуб, граб, березу, ясена, а також на другу групу: на сосну і на вільху. За пів року було заготовлено близько двох тисяч метрів кубічних, а продали десь 1700, тобто в нас є ще запас дров", — каже фахівець.Місцева жителькадрова замовляє щороку. На зиму, каже жінка, вистачає вісім кубів. Запаси робить влітку. Жінка написала заяву, вибрала дрова, щоб підходили по бюджету та добре гріли оселю."Вибрала вільху, це нормальні дрова, бо в нас і твердопаливний котел і грубка, а зима попереду і не знати, що буде, світла немає. Ми пенсіонери, але чоловік мій ще працює офіційно, то ми ще можемо на дрова заробити.Чоловік буде сам різати, діти поможуть", — говорить колківчанка.За день вивозять по 40 кубів дров, каже тракторист"Це відповідальна робота, бо ти біля людей, треба дуже обережно", — говорить чоловік, навантажуючи дрова.Перед відправкою до замовників роблять фотофіксацію та заміри завантаженої продукції, розповідає лісничий Віталій Миронюк. Одна людина може придбати не більше 15 кубометрів дров на рік."Куб коштує 810 гривень. Це найдешевші дрова — хвойні породи і вільха. У порівнянні з минулим роком подорожчали на 10 відсотків", — каже лісничий.Зі слів головного інженера, щоб купити дрова, людина може звернутися безпосередньо в лісництво або зробити замовлення онлайн на сайті "ДроваЄ".

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