Які ціни на домашню птицю та кукурудзу на ринку у Луцьку





Які ціни на ці продукти, - розповіли у сюжеті каналу Конкурент ТВ, передає



Як розповіла одна з продавчинь, ціни на домашню птицю всюди майже однакові. Загалом на ринку у будні дні не досить великий асортимент, але все ж птиця є. Як кажуть продавці, коштує вона за 1 кг приблизно від 130 до 180 грн. Продавці зазначають, що на вихідних вибір птиці - значно більший.



А от кукурудзи на ринку вдосталь. Коштує вона за один качан 10-13 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналісти вирушили на один із Луцьких ринків, аби поцікавитися, чи продають домашню птицю та качани кукурудзи.Які ціни на ці продукти, - розповіли у сюжеті каналу Конкурент ТВ, передає ВСН Як розповіла одна з продавчинь, ціни на домашню птицю всюди майже однакові. Загалом на ринку у будні дні не досить великий асортимент, але все ж птиця є. Як кажуть продавці, коштує вона за 1 кг приблизно від 130 до 180 грн. Продавці зазначають, що на вихідних вибір птиці - значно більший.А от кукурудзи на ринку вдосталь. Коштує вона за один качан 10-13 грн.

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