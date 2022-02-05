Де волиняни найбільше полюбляють відпочивати в Україні: популярні напрямки





Журналісти



За словами турменеджера Андрія, найчастіше мешканці Волині обирають подорожі у Карпати. Три дні у Карпатах для туристів із Волині обійдуться в середньому у 3000 гривень.



«Здебільшого волиняни обирають Карпати. З міркувань безпеки не хочуть їхати нікуди далі Центральної України», - розповів він.



Як зазначив пан Андрій, ще є одноденні тури по Україні: «Замки Львівщини» та «Замки Тернопільщини», вони також популярні серед мешканців області. Коштують такі тури 800-850 гривень.



«Карпати, Закарпаття, аквапарки, термальні води, підйоми в гори, підкорення Говерли, Верховина», - ось що найбільше користується попитом, - пояснив турменеджер.



Ще туристів цікавлять дводенні тури у Кам’янець-Подільський та Хотин – ціна туру 2350 гривень.



Як розповідають експерти, є кілька основних причин, чому українці все частіше обирають подорожі по власній країні:



Один з ключових факторів, що сприяє зростанню внутрішнього туризму, — це патріотичні почуття українців. У часи війни багато людей прагнуть підтримати свою країну не лише морально, але й фінансово. Відпочинок в Україні сприяє розвитку місцевого бізнесу: готелів, ресторанів, туристичних агенцій, які зараз особливо потребують підтримки.



Залишаючись в межах країни, українці відкривають для себе нові, раніше невідомі місця. Карпати, історичні міста Західної України, мальовничі села і природні парки стають популярними напрямками для відпочинку.

Відкриття нових маршрутів і цікавих місць сприяє розвитку інфраструктури і збільшує туристичний потенціал країни.

Внутрішній туризм також приваблює своєю доступністю.



Відпочинок в Україні зазвичай обходиться дешевше, ніж закордонні поїздки, особливо в умовах економічної кризи. Це дозволяє сім'ям і компаніям друзів організувати повноцінний відпочинок з меншими витратами. Окрім того, це знижує ризики, пов'язані з міжнародними поїздками, такими як карантинні обмеження та складнощі з перетином кордонів.



Для багатьох українців важливим є почуття психологічного комфорту, які надає відпочинок у своїй країні. Залишаючись у знайомому середовищі, легше контролювати ситуацію та швидко реагувати на можливі загрози. До того ж, у разі необхідності, завжди є можливість швидко повернутися додому.



Внутрішній туризм сприяє зміцненню соціальних зв'язків. Люди більше спілкуються зі своїми співвітчизниками, діляться досвідом, підтримують один одного в непрості часи. Це сприяє згуртуванню нації та створенню спільного культурного простору.



Війна внесла серйозні корективи в життя українців, але водночас відкрила нові можливості для розвитку внутрішнього туризму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке почалося у 2022 році, чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають обмеженням на виїзд з країни. Це призвело до значних змін у способах проведення відпусток і вихідних. Українці, особливо чоловіки, все частіше вибирають відпочинок в межах своєї країни.Журналісти ВСН поцікавилися в одній із туристичних агенцій Луцька, куди зараз найчастіше подорожують волиняни у межах країни.За словами турменеджера, найчастіше мешканці Волині обирають подорожі у Карпати. Три дні у Карпатах для туристів із Волині обійдуться в середньому у 3000 гривень.«Здебільшого волиняни обирають Карпати. З міркувань безпеки не хочуть їхати нікуди далі Центральної України», - розповів він.Як зазначив пан Андрій, ще є одноденні тури по Україні: «Замки Львівщини» та «Замки Тернопільщини», вони також популярні серед мешканців області. Коштують такі тури 800-850 гривень.«Карпати, Закарпаття, аквапарки, термальні води, підйоми в гори, підкорення Говерли, Верховина», - ось що найбільше користується попитом, - пояснив турменеджер.Ще туристів цікавлять дводенні тури у Кам’янець-Подільський та Хотин – ціна туру 2350 гривень.Як розповідають експерти, є кілька основних причин, чому українці все частіше обирають подорожі по власній країні:Один з ключових факторів, що сприяє зростанню внутрішнього туризму, — це патріотичні почуття українців. У часи війни багато людей прагнуть підтримати свою країну не лише морально, але й фінансово. Відпочинок в Україні сприяє розвитку місцевого бізнесу: готелів, ресторанів, туристичних агенцій, які зараз особливо потребують підтримки.Залишаючись в межах країни, українці відкривають для себе нові, раніше невідомі місця. Карпати, історичні міста Західної України, мальовничі села і природні парки стають популярними напрямками для відпочинку.Відкриття нових маршрутів і цікавих місць сприяє розвитку інфраструктури і збільшує туристичний потенціал країни.Внутрішній туризм також приваблює своєю доступністю.Відпочинок в Україні зазвичай обходиться дешевше, ніж закордонні поїздки, особливо в умовах економічної кризи. Це дозволяє сім'ям і компаніям друзів організувати повноцінний відпочинок з меншими витратами. Окрім того, це знижує ризики, пов'язані з міжнародними поїздками, такими як карантинні обмеження та складнощі з перетином кордонів.Для багатьох українців важливим є почуття психологічного комфорту, які надає відпочинок у своїй країні. Залишаючись у знайомому середовищі, легше контролювати ситуацію та швидко реагувати на можливі загрози. До того ж, у разі необхідності, завжди є можливість швидко повернутися додому.Внутрішній туризм сприяє зміцненню соціальних зв'язків. Люди більше спілкуються зі своїми співвітчизниками, діляться досвідом, підтримують один одного в непрості часи. Це сприяє згуртуванню нації та створенню спільного культурного простору.Війна внесла серйозні корективи в життя українців, але водночас відкрила нові можливості для розвитку внутрішнього туризму.

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