На Харківщині помер Герой з Волині Роман Гетьман

На Харківщині помер Герой з Волині Роман Гетьман
У Харківській області помер захисник Роман Гетьман з села Печихвости Луцького району.

Про це повідомили у Горохівській міській раді.

Як йдеться у повідомленні, військовослужбовець Роман Гетьман помер біля міста Валки Харківської області.
На Харківщині помер Герой з Волині Роман Гетьман


У неділю, 28 липня, о 11:00, тіло воїна зустрічатимуть у Горохові біля Символічного хреста-пам'ятника «Борцям за волю і незалежність України», де відбудеться панахида. Потім траурний кортеж попрямує до місцевого храму в село Підбереззя, де відбудеться чин поховання.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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