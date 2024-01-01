На Харківщині помер Герой з Волині Роман Гетьман





Про це повідомили у Горохівській міській раді.



Як йдеться у повідомленні, військовослужбовець Роман Гетьман помер біля міста Валки Харківської області.





У неділю, 28 липня, о 11:00, тіло воїна зустрічатимуть у Горохові біля Символічного хреста-пам'ятника «Борцям за волю і незалежність України», де відбудеться панахида. Потім траурний кортеж попрямує до місцевого храму в село Підбереззя, де відбудеться чин поховання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Харківській області помер захисник Роман Гетьман з села Печихвости Луцького району.Про це повідомили у Горохівській міській раді.Як йдеться у повідомленні, військовослужбовець Роман Гетьман помер біля міста Валки Харківської області.У неділю, 28 липня, о 11:00, тіло воїна зустрічатимуть у Горохові біля Символічного хреста-пам'ятника «Борцям за волю і незалежність України», де відбудеться панахида. Потім траурний кортеж попрямує до місцевого храму в село Підбереззя, де відбудеться чин поховання.

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