Як вимикатимуть електроенергію на Волині 27 липня: оприлюднено графік





Про це поінформувала пресслужба "Укренерго".



"27 липня заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піка споживання. З 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень", - ідеться у повідомленні.



Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.



Про будь-які зміни в графіках енергетики поінформують додатково.



Подивитися актуальний графік для вашої черги ви зможете на сайті "Волиньобленерго" за цим





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 27 липня, графіки стабілізаційних відключень українських споживачів від електроенергії застосовуватимуть із 17:00 до 23:00Про це поінформувала пресслужба "Укренерго"."27 липня заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піка споживання. З 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень", - ідеться у повідомленні.Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.Про будь-які зміни в графіках енергетики поінформують додатково.Подивитися актуальний графік для вашої черги ви зможете на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням

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