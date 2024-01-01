Як вимикатимуть електроенергію на Волині 27 липня: оприлюднено графік
Сьогодні, 10:11
У суботу, 27 липня, графіки стабілізаційних відключень українських споживачів від електроенергії застосовуватимуть із 17:00 до 23:00
Про це поінформувала пресслужба "Укренерго".
"27 липня заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піка споживання. З 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень", - ідеться у повідомленні.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Про будь-які зміни в графіках енергетики поінформують додатково.
Подивитися актуальний графік для вашої черги ви зможете на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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Про це поінформувала пресслужба "Укренерго".
"27 липня заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піка споживання. З 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень", - ідеться у повідомленні.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Про будь-які зміни в графіках енергетики поінформують додатково.
Подивитися актуальний графік для вашої черги ви зможете на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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