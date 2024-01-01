Як вимикатимуть електроенергію на Волині 27 липня: оприлюднено графік

Як вимикатимуть електроенергію на Волині 27 липня: оприлюднено графік
У суботу, 27 липня, графіки стабілізаційних відключень українських споживачів від електроенергії застосовуватимуть із 17:00 до 23:00

Про це поінформувала пресслужба "Укренерго".

"27 липня заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піка споживання. З 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень", - ідеться у повідомленні.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Про будь-які зміни в графіках енергетики поінформують додатково.

Подивитися актуальний графік для вашої черги ви зможете на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
Як вимикатимуть електроенергію на Волині 27 липня: оприлюднено графік


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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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