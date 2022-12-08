Чи буде опалення у домівках лучан у випадку блекаутів
Сьогодні, 11:14
Функціонування котелень Луцької громади у випадку відключень електроенергії у зимовий період будуть забезпечувати за допомогою дизель-генераторів. Також в місті лагодять основні аварійні ділянки теплотраси, щоб уникнути перебоїв із постачанням тепла й гарячої води.
Про це у коментарі журналістам ВСН розповів речник комунального підприємства «Луцьктепло» Антон Безносиков.
«Через аварійні відключення, через відключення світла згідно графіку, чи у випадку блекаутів опалення в доміках лучан не зникне. Ще минулого року ми забезпечили всі котельні генераторами. Частково завдяки міжнародній підтримці, а частково завдяки закупівлям нашого засновника Луцької міської ради», - сказав він.
За словами Антона Безносикова, хоч тепло під час масових відключень світла в оселях лучан не зникне, проте температура не буде дуже високою. Є ще один мінус - гарячої води під час блекаутів не буде.
Також речник розповів, як Луцьк готується до наступного опалювального сезону.
«Щодо підготовки до наступного опалювального сезону, то на це міжсезоння «Луцьктепло» запланувало заміну 8 кілометрів трубопроводів на найбільш зношених аварійних ділянках.
Підприємство залучає і підрядників, і виконує роботи своїми силами у співвідношенні 50 на 50. Також ведуться роботи на котельнях і центральних теплових комплексах. Проводяться планові ремонтні роботи. Підготовка до зими триває», - підсумував речник комунального підприємства.
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Про це у коментарі журналістам ВСН розповів речник комунального підприємства «Луцьктепло» Антон Безносиков.
«Через аварійні відключення, через відключення світла згідно графіку, чи у випадку блекаутів опалення в доміках лучан не зникне. Ще минулого року ми забезпечили всі котельні генераторами. Частково завдяки міжнародній підтримці, а частково завдяки закупівлям нашого засновника Луцької міської ради», - сказав він.
За словами Антона Безносикова, хоч тепло під час масових відключень світла в оселях лучан не зникне, проте температура не буде дуже високою. Є ще один мінус - гарячої води під час блекаутів не буде.
Також речник розповів, як Луцьк готується до наступного опалювального сезону.
«Щодо підготовки до наступного опалювального сезону, то на це міжсезоння «Луцьктепло» запланувало заміну 8 кілометрів трубопроводів на найбільш зношених аварійних ділянках.
Підприємство залучає і підрядників, і виконує роботи своїми силами у співвідношенні 50 на 50. Також ведуться роботи на котельнях і центральних теплових комплексах. Проводяться планові ремонтні роботи. Підготовка до зими триває», - підсумував речник комунального підприємства.
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