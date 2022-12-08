Чи буде опалення у домівках лучан у випадку блекаутів

Чи буде опалення у домівках лучан у випадку блекаутів
Функціонування котелень Луцької громади у випадку відключень електроенергії у зимовий період будуть забезпечувати за допомогою дизель-генераторів. Також в місті лагодять основні аварійні ділянки теплотраси, щоб уникнути перебоїв із постачанням тепла й гарячої води.

Про це у коментарі журналістам ВСН розповів речник комунального підприємства «Луцьктепло» Антон Безносиков.

«Через аварійні відключення, через відключення світла згідно графіку, чи у випадку блекаутів опалення в доміках лучан не зникне. Ще минулого року ми забезпечили всі котельні генераторами. Частково завдяки міжнародній підтримці, а частково завдяки закупівлям нашого засновника Луцької міської ради», - сказав він.

За словами Антона Безносикова, хоч тепло під час масових відключень світла в оселях лучан не зникне, проте температура не буде дуже високою. Є ще один мінус - гарячої води під час блекаутів не буде.

Також речник розповів, як Луцьк готується до наступного опалювального сезону.

«Щодо підготовки до наступного опалювального сезону, то на це міжсезоння «Луцьктепло» запланувало заміну 8 кілометрів трубопроводів на найбільш зношених аварійних ділянках.

Підприємство залучає і підрядників, і виконує роботи своїми силами у співвідношенні 50 на 50. Також ведуться роботи на котельнях і центральних теплових комплексах. Проводяться планові ремонтні роботи. Підготовка до зими триває», - підсумував речник комунального підприємства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьктепло, котельні, тепло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині помер Герой з Волині Роман Гетьман
Сьогодні, 12:05
Чи буде опалення у домівках лучан у випадку блекаутів
Сьогодні, 11:14
Як вимикатимуть електроенергію на Волині 27 липня: оприлюднено графік
Сьогодні, 10:11
Курс валют на вихідні,: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 09:49
На війні в Україні росія втратила 1210 військових за добу, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Скільки лучани боргують за опалення і гарячу воду Скільки лучани боргують за опалення і гарячу воду
22 травень, 22:44
Як блекаут вплинув на роботу «Луцьктепла» Як блекаут вплинув на роботу «Луцьктепла»
08 грудень, 2022, 15:47
У Луцьку 6 котелень тимчасово не працюють через відсутність електроенергії У Луцьку 6 котелень тимчасово не працюють через відсутність електроенергії
25 листопад, 2022, 11:53
У Луцьку знизили вартість теплової енергії для «інших» споживачів У Луцьку знизили вартість теплової енергії для «інших» споживачів
14 лютий, 2022, 22:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині помер Герой з Волині Роман Гетьман
Сьогодні, 12:05
 0
Чи буде опалення у домівках лучан у випадку блекаутів
Сьогодні, 11:14
 0
Як вимикатимуть електроенергію на Волині 27 липня: оприлюднено графік
Сьогодні, 10:11
 0
Курс валют на вихідні,: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 09:49
 0
На війні в Україні росія втратила 1210 військових за добу, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8