Чи буде опалення у домівках лучан у випадку блекаутів





Про це у коментарі журналістам Антон Безносиков.



«Через аварійні відключення, через відключення світла згідно графіку, чи у випадку блекаутів опалення в доміках лучан не зникне. Ще минулого року ми забезпечили всі котельні генераторами. Частково завдяки міжнародній підтримці, а частково завдяки закупівлям нашого засновника Луцької міської ради», - сказав він.



За словами Антона Безносикова, хоч тепло під час масових відключень світла в оселях лучан не зникне, проте температура не буде дуже високою. Є ще один мінус - гарячої води під час блекаутів не буде.



Також речник розповів, як Луцьк готується до наступного опалювального сезону.



«Щодо підготовки до наступного опалювального сезону, то на це міжсезоння «Луцьктепло» запланувало заміну 8 кілометрів трубопроводів на найбільш зношених аварійних ділянках.



Підприємство залучає і підрядників, і виконує роботи своїми силами у співвідношенні 50 на 50. Також ведуться роботи на котельнях і центральних теплових комплексах. Проводяться планові ремонтні роботи. Підготовка до зими триває», - підсумував речник комунального підприємства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Функціонування котелень Луцької громади у випадку відключень електроенергії у зимовий період будуть забезпечувати за допомогою дизель-генераторів. Також в місті лагодять основні аварійні ділянки теплотраси, щоб уникнути перебоїв із постачанням тепла й гарячої води.Про це у коментарі журналістам ВСН розповів речник комунального підприємства «Луцьктепло»«Через аварійні відключення, через відключення світла згідно графіку, чи у випадку блекаутів опалення в доміках лучан не зникне. Ще минулого року ми забезпечили всі котельні генераторами. Частково завдяки міжнародній підтримці, а частково завдяки закупівлям нашого засновника Луцької міської ради», - сказав він.За словами Антона Безносикова, хоч тепло під час масових відключень світла в оселях лучан не зникне, проте температура не буде дуже високою. Є ще один мінус - гарячої води під час блекаутів не буде.Також речник розповів, як Луцьк готується до наступного опалювального сезону.«Щодо підготовки до наступного опалювального сезону, то на це міжсезоння «Луцьктепло» запланувало заміну 8 кілометрів трубопроводів на найбільш зношених аварійних ділянках.Підприємство залучає і підрядників, і виконує роботи своїми силами у співвідношенні 50 на 50. Також ведуться роботи на котельнях і центральних теплових комплексах. Проводяться планові ремонтні роботи. Підготовка до зими триває», - підсумував речник комунального підприємства.

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