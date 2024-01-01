Курс валют на вихідні,: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили в НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,19 грн



Курс євро

1 євро – 45,68 грн



Курс злотого

1 польський злотий – 10,39 грн

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 27 липня, і неділю, 28 липня. Перед вихідними долар, євро і злотий втратили у ціні.Про це повідомили в НБУ.1 долар США – 41,19 грн1 євро – 45,68 грн1 польський злотий – 10,39 грн

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