Курс валют на вихідні,: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні,: скільки коштують долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 27 липня, і неділю, 28 липня. Перед вихідними долар, євро і злотий втратили у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,19 грн

Курс євро
1 євро – 45,68 грн

Курс злотого
1 польський злотий – 10,39 грн

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Теги: Курс валют, Луцьк
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