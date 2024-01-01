Курс валют на вихідні,: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 09:49
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 27 липня, і неділю, 28 липня. Перед вихідними долар, євро і злотий втратили у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,19 грн
Курс євро
1 євро – 45,68 грн
Курс злотого
1 польський злотий – 10,39 грн
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Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,19 грн
Курс євро
1 євро – 45,68 грн
Курс злотого
1 польський злотий – 10,39 грн
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Курс валют на вихідні,: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 09:49