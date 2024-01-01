Волинянин за грант від держави відкрив «перукарню»-магазин для тварин. ФОТО

Волинянин за грант від держави відкрив «перукарню»-магазин для тварин. ФОТО
Рожищанин Ігор Барвінський, скориставшись державною програмою, отримав грант на розвиток власного бізнесу і відкрив зоомагазин
«Бетті».

Про це повідомляють у Рожищенському управлінні Луцької філії ВОЦЗ.

Головний напрямок діяльності магазину – надання ветеринарних послуг (медична допомога, грумінг, стрижка). Від отримання гранту пройшло більше року. Від часу відкриття зоомагазину жителі міста активно користуються послугами Ігоря Барвінського – приводять своїх домашніх улюбленців на невідкладну медичну допомогу, профілактичний огляд та щоб навести красу, тобто підстригти.
Волинянин за грант від держави відкрив «перукарню»-магазин для тварин. ФОТО

А ще тут можна придбати багато речей, які необхідні для догляду за тваринками.
Волинянин за грант від держави відкрив «перукарню»-магазин для тварин. ФОТО
Весь цей час продовжує тут успішно працювати його дружина Оксана, яка разом з чоловіком займається улюбленою справою.
Волинянин за грант від держави відкрив «перукарню»-магазин для тварин. ФОТО


За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може, як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

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Теги: Рожище, Волинь, грант, держава
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