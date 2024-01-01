Волинянин за грант від держави відкрив «перукарню»-магазин для тварин. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Рожищанин Ігор Барвінський, скориставшись державною програмою, отримав грант на розвиток власного бізнесу і відкрив зоомагазин
«Бетті».
Про це повідомляють у Рожищенському управлінні Луцької філії ВОЦЗ.
Головний напрямок діяльності магазину – надання ветеринарних послуг (медична допомога, грумінг, стрижка). Від отримання гранту пройшло більше року. Від часу відкриття зоомагазину жителі міста активно користуються послугами Ігоря Барвінського – приводять своїх домашніх улюбленців на невідкладну медичну допомогу, профілактичний огляд та щоб навести красу, тобто підстригти.
А ще тут можна придбати багато речей, які необхідні для догляду за тваринками.
За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може, як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.
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«Бетті».
Про це повідомляють у Рожищенському управлінні Луцької філії ВОЦЗ.
Головний напрямок діяльності магазину – надання ветеринарних послуг (медична допомога, грумінг, стрижка). Від отримання гранту пройшло більше року. Від часу відкриття зоомагазину жителі міста активно користуються послугами Ігоря Барвінського – приводять своїх домашніх улюбленців на невідкладну медичну допомогу, профілактичний огляд та щоб навести красу, тобто підстригти.
А ще тут можна придбати багато речей, які необхідні для догляду за тваринками.
За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може, як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.
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