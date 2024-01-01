Випускник з Волині, який набрав 600 балів на НМТ, отримав премію від рідного міста. ФОТО
Сьогодні, 05:28
У Ковелі випускники, які склали мультипредметний тест на найвищі бали, отримали фінансову винагороду.
На початку п’ятдесят другої сесії міський голова Ігор Чайка вручив сертифікат на п’ять тисяч гривень випускнику ліцею імені Олени Пчілки Олегу Пінчуку.
Юнак цього року єдиний у громаді склав мультипредметний тест на максимальні 600 балів. Це – результат його роботи упродовж всіх років навчання у школі, яку він закінчив із золотою медаллю.
Олег також був активним у житті свого навчального закладу, міста, він встигав займатись у клубі спортивного-бального танцю “Модерн”. Тепер готується стати студентом. Каже, що поки визначається і з вузом, спеціальністю.
«Дякую батькам і вчителям за науку і виховання. Не зупиняйся, Олеже, на досягнутому, продовжуй розвиватися та вдосконалюватися. Вірю, що попереду на тебе чекають ще більші перемоги», – сказав Ігор Чайка, вітаючи юнака.
Ще одна винагорода, на суму 3 тисячі гривень, чекає на випускницю ліцею №11 Ірину Іваницьку, яка отримала 400 балів з двох предметів — української мови та української літератури.
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На початку п’ятдесят другої сесії міський голова Ігор Чайка вручив сертифікат на п’ять тисяч гривень випускнику ліцею імені Олени Пчілки Олегу Пінчуку.
Юнак цього року єдиний у громаді склав мультипредметний тест на максимальні 600 балів. Це – результат його роботи упродовж всіх років навчання у школі, яку він закінчив із золотою медаллю.
Олег також був активним у житті свого навчального закладу, міста, він встигав займатись у клубі спортивного-бального танцю “Модерн”. Тепер готується стати студентом. Каже, що поки визначається і з вузом, спеціальністю.
«Дякую батькам і вчителям за науку і виховання. Не зупиняйся, Олеже, на досягнутому, продовжуй розвиватися та вдосконалюватися. Вірю, що попереду на тебе чекають ще більші перемоги», – сказав Ігор Чайка, вітаючи юнака.
Ще одна винагорода, на суму 3 тисячі гривень, чекає на випускницю ліцею №11 Ірину Іваницьку, яка отримала 400 балів з двох предметів — української мови та української літератури.
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