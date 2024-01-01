Випускник з Волині, який набрав 600 балів на НМТ, отримав премію від рідного міста. ФОТО

У Ковелі випускники, які склали мультипредметний тест на найвищі бали, отримали фінансову винагороду.На початку п’ятдесят другої сесії міський головавручив сертифікат на п’ять тисяч гривень випускнику ліцею імені Олени ПчілкиЦе – результат його роботи упродовж всіх років навчання у школі, яку він закінчив із золотою медаллю.Олег також був активним у житті свого навчального закладу, міста, він встигав займатись у клубі спортивного-бального танцю “Модерн”. Тепер готується стати студентом. Каже, що поки визначається і з вузом, спеціальністю.«Дякую батькам і вчителям за науку і виховання. Не зупиняйся, Олеже, на досягнутому, продовжуй розвиватися та вдосконалюватися. Вірю, що попереду на тебе чекають ще більші перемоги», – сказав Ігор Чайка, вітаючи юнака.Ще одна винагорода, на суму 3 тисячі гривень, чекає на випускницю ліцею №11, яка отримала 400 балів з двох предметів — української мови та української літератури.