На Волині планують доставляти до шкіл готову їжу. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Начальник ОВА Юрій Погуляйко разом із своїм першим заступником Сергієм Мовенком та начальницею управління освіти й науки Водинської ОДА Наталією Матвіюк відвідав Фабрику-кухню “Готуїмо” у місті Буча.
Цей проєкт реалізували з метою забезпечення дітей здоровим харчуванням у рамках реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Розпочала роботу фабрика вкінці минулого року, - повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
Сьогодні це окреме потужне підприємство, де здійснюється приготування, шокове охолодження (при температурі 3°С) готових страв та доставка їжі в охолодженому вигляді до навчальних закладів.
Зокрема, Юрій Погуляйко оглянув масштаби проєкту, потужності, обладнання та атмосферу технологічності та раціоналізації. Адже реформа шкільного харчування набирає більших обертів на території всієї України, а потреба в модернізації інфраструктури харчування здобувачів освіти на Волині також є.
«Тож переймали досвід, аби реалізувати такі сучасні підходи в організації шкільного харчування і у нашій області. Окрім цього, це зміна стандартів шкільного харчування на краще, бо мова про сучасний виробничий комплекс, який дозволить забезпечити наших дітей смачною, корисною та натуральною їжею», - зазначив очільник області у фейсбуці.
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Цей проєкт реалізували з метою забезпечення дітей здоровим харчуванням у рамках реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Розпочала роботу фабрика вкінці минулого року, - повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
Сьогодні це окреме потужне підприємство, де здійснюється приготування, шокове охолодження (при температурі 3°С) готових страв та доставка їжі в охолодженому вигляді до навчальних закладів.
Зокрема, Юрій Погуляйко оглянув масштаби проєкту, потужності, обладнання та атмосферу технологічності та раціоналізації. Адже реформа шкільного харчування набирає більших обертів на території всієї України, а потреба в модернізації інфраструктури харчування здобувачів освіти на Волині також є.
«Тож переймали досвід, аби реалізувати такі сучасні підходи в організації шкільного харчування і у нашій області. Окрім цього, це зміна стандартів шкільного харчування на краще, бо мова про сучасний виробничий комплекс, який дозволить забезпечити наших дітей смачною, корисною та натуральною їжею», - зазначив очільник області у фейсбуці.
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