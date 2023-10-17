На Волині планують доставляти до шкіл готову їжу. ФОТО

Начальник ОВАразом із своїм першим заступникомта начальницею управління освіти й науки Водинської ОДАвідвідав Фабрику-кухню “Готуїмо” у місті Буча.Цей проєкт реалізували з метою забезпечення дітей здоровим харчуванням у рамках реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Розпочала роботу фабрика вкінці минулого року, - повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.Сьогодні це окреме потужне підприємство, де здійснюється приготування, шокове охолодження (при температурі 3°С) готових страв та доставка їжі в охолодженому вигляді до навчальних закладів.Зокрема, Юрій Погуляйко оглянув масштаби проєкту, потужності, обладнання та атмосферу технологічності та раціоналізації. Адже реформа шкільного харчування набирає більших обертів на території всієї України, а потреба в модернізації інфраструктури харчування здобувачів освіти на Волині також є.«Тож переймали досвід, аби реалізувати такі сучасні підходи в організації шкільного харчування і у нашій області. Окрім цього, це зміна стандартів шкільного харчування на краще, бо мова про сучасний виробничий комплекс, який дозволить забезпечити наших дітей смачною, корисною та натуральною їжею», - зазначив очільник області у фейсбуці.