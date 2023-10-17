На Волині планують доставляти до шкіл готову їжу. ФОТО

На Волині планують доставляти до шкіл готову їжу. ФОТО
Начальник ОВА Юрій Погуляйко разом із своїм першим заступником Сергієм Мовенком та начальницею управління освіти й науки Водинської ОДА Наталією Матвіюк відвідав Фабрику-кухню “Готуїмо” у місті Буча.

Цей проєкт реалізували з метою забезпечення дітей здоровим харчуванням у рамках реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Розпочала роботу фабрика вкінці минулого року, - повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
На Волині планують доставляти до шкіл готову їжу. ФОТО

Сьогодні це окреме потужне підприємство, де здійснюється приготування, шокове охолодження (при температурі 3°С) готових страв та доставка їжі в охолодженому вигляді до навчальних закладів.
На Волині планують доставляти до шкіл готову їжу. ФОТО

Зокрема, Юрій Погуляйко оглянув масштаби проєкту, потужності, обладнання та атмосферу технологічності та раціоналізації. Адже реформа шкільного харчування набирає більших обертів на території всієї України, а потреба в модернізації інфраструктури харчування здобувачів освіти на Волині також є.
На Волині планують доставляти до шкіл готову їжу. ФОТО

«Тож переймали досвід, аби реалізувати такі сучасні підходи в організації шкільного харчування і у нашій області. Окрім цього, це зміна стандартів шкільного харчування на краще, бо мова про сучасний виробничий комплекс, який дозволить забезпечити наших дітей смачною, корисною та натуральною їжею», - зазначив очільник області у фейсбуці.
На Волині планують доставляти до шкіл готову їжу. ФОТО
На Волині планують доставляти до шкіл готову їжу. ФОТО

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Теги: Волинь, освіта, школа, Юрій Погуляйко
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