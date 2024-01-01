27 липня на Волині: гортаючи календар

27 липня на Волині: гортаючи календар
27 липня відзначають день народження волинська художниця, членкиня Національної спілки художників України Олена Бурдаш (на фото), музикант та шоумен Микола «Kosik» Климець.

Іменинники цього дня – ті, хто носіть ім'я Петро, Микола, Костянтин, Іраклій, Степан, Іван та Федір.

Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, невичерпного натхнення й енергії.

Вірні Православної церкви України 27 липня відзначають День пам'яті Великомученика і цілителя Пантелеймона.

27 липня 1931 року народився колишній ректор Луцького педінституту Нестор Бурчак. До роботи на цій посаді він приступив у 1980-му і працював на ній до кінця життя. Помер 1989-го.

Був заслуженим працівником вищої школи України, відзначений орденами Трудового Червоного Прапора, Знаком Пошани. Обирався депутатом Луцької міської і обласної рад, очолював обласне товариство «Знання».

Цього дня 1933 року народився публіцист, журналіст газети «Волинь» (нині – «Волинь-нова») Євген Грушка.

27 липня 1992-го відбулася передача РПЦ колишньої резиденції православних єпископів – Свято-Успенського собору у Володимирі-Волинському та будівлі колишнього монастиря бернардинів у Луцьку.

Головне фото – Віктор Чухрай

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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