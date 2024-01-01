У «Резерв+» з'явилася нова функція
Сьогодні, 23:19
У застосунку Резерв+ зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.
Послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби сил оборони, - повідомляють у пресслужбі Міністерства оборони України.
Послуга доступна для працівників критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби ЗСУ.
Заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних Оберіг.
Щоб отримати актуальний статус після отримання сповіщення необхідно:
Натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані.
У спадному меню вибрати «Оновити документ».
«Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку Резерв+ на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.
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Послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби сил оборони, - повідомляють у пресслужбі Міністерства оборони України.
Послуга доступна для працівників критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби ЗСУ.
Заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних Оберіг.
Щоб отримати актуальний статус після отримання сповіщення необхідно:
Натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані.
У спадному меню вибрати «Оновити документ».
«Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку Резерв+ на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.
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