У «Резерв+» з'явилася нова функція

У застосунку Резерв+ зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.Послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби сил оборони, - повідомляють у пресслужбі Міністерства оборони України.Послуга доступна для працівників критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби ЗСУ.Заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних Оберіг.Щоб отримати актуальний статус після отримання сповіщення необхідно:Натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані.У спадному меню вибрати «Оновити документ».«Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку Резерв+ на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.