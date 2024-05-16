Де і коли на Волині відключатимуть світло 27 липня

Де і коли на Волині відключатимуть світло 27 липня
У суботу 27 липня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 17:00 до 23:00, - повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
Де і коли на Волині відключатимуть світло 27 липня

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

Графіки можна подивитися ТУТ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волиньобленерго, Волинь, електропостачання, світло, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські поліцейські розшукали злочинця в Польщі, його екстрадували. ФОТО
Сьогодні, 22:38
Де і коли на Волині відключатимуть світло 27 липня
Сьогодні, 21:57
На Донеччині загинув воїн з Волині Ігор Заєць
Сьогодні, 21:16
Суд арештував підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
Сьогодні, 20:22
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 липня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Де і на скільки на Волині виключатимуть світло 11 липня Де і на скільки на Волині виключатимуть світло 11 липня
10 липень, 21:57
Через який борг волинянам можуть «відрізати» світло та скільки коштує повторне підключення Через який борг волинянам можуть «відрізати» світло та скільки коштує повторне підключення
11 червень, 07:32
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 09:50
Через постійні відключення світла псується побутова техніка: куди звернутися за відшкодуванням збитків Через постійні відключення світла псується побутова техніка: куди звернутися за відшкодуванням збитків
25 липень, 22:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські поліцейські розшукали злочинця в Польщі, його екстрадували. ФОТО
Сьогодні, 22:38
 0
Де і коли на Волині відключатимуть світло 27 липня
Сьогодні, 21:57
 0
На Донеччині загинув воїн з Волині Ігор Заєць
Сьогодні, 21:16
 0
Суд арештував підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
Сьогодні, 20:22
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8