На Донеччині загинув воїн з Волині Ігор Заєць





Про це повідомили на сайті громади.



Захищаючи Україну загинув житель селища Колки - Заєць Ігор Ігорович. Народився Заєць Ігор Ігорович 02 липня 1993 року. 30 листопада 2023року був мобілізований до Збройних сил України Луцьким РТЦК та СП Волинської області.



Старший солдат Заєць Ігор Ігорович загинув 24 липня 2024 року, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, під час ворожого штурму в Донецькій області



Про чин поховання повідомимо згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь знову прийшла страшна звістка в одну з родин прийшла. У скорботі Колківська громада.Про це повідомили на сайті громади.Захищаючи Україну загинув житель селища Колки -. Народився Заєць Ігор Ігорович 02 липня 1993 року. 30 листопада 2023року був мобілізований до Збройних сил України Луцьким РТЦК та СП Волинської області.Старший солдат Заєць Ігор Ігорович загинув 24 липня 2024 року, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, під час ворожого штурму в Донецькій областіПро чин поховання повідомимо згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію