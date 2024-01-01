Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.
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