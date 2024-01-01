«Найскладніший для енергосистеми період літа вже позаду, – голова «Укренерго»





Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу,



"Ми пройшли такі дуже складні кілька тижнів, і зараз дійсно ситуація покращилася. Це пов'язано з тим, що нарешті спала ця абсолютно аномальна, рекордна спека і відтак зменшилося споживання електроенергії. І також, звичайно, це пов'язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності, довгоочікувані, важливі для енергосистеми, які, безумовно, додають нам потужності в енергосистем і скорочують дефіцит", – пояснив Кудрицький.



Тому, додав він, замість складного режиму три-чотири черги відключень ми маємо одну-дві, які застосовуються залежно від обсягів дефіциту. В деякі години навіть є можливість не обмежувати споживання.



"І якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій, то ситуація матиме тенденцію до покращення принаймні в наступні декілька тижнів точно", – запевнив Кудрицький.



Втм, щодо того, наскільки складною може бути ситуація взимку, нині відповіді нема, зазначив Кудрицький. Вона дуже залежить від того, якими будуть обстріли й пошкодження енергоб'єктів.



"Чесна відповідь полягає в тому, що ніхто не знає, що буде робити наш ворог і наскільки успішними будуть його атаки. Тому нам треба відштовхуватися від того, що ми повинні максимізувати свою готовність – електростанцій, мереж, громад, забезпечення, наприклад, резервними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури в містах зокрема, ну й на побутовому рівні те, що ми можемо зробити у своїй власній оселі", – пояснив голова "Укренерго".



За словами Кудрицького, "Укренерго" завжди прораховує найгірші сценарії.



"Ми не можемо собі дозволити бути оптимістами. Ми повинні готуватися як оператор енергосистеми до складних сценаріїв", – сказав він.



Наслідки масованих російських атак по енергетиці



За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".



Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.



Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.



Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.



Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.Про це заявив голова правління "Укренерго"на брифінгу, передає LIGA.net."Ми пройшли такі дуже складні кілька тижнів, і зараз дійсно ситуація покращилася. Це пов'язано з тим, що нарешті спала ця абсолютно аномальна, рекордна спека і відтак зменшилося споживання електроенергії. І також, звичайно, це пов'язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності, довгоочікувані, важливі для енергосистеми, які, безумовно, додають нам потужності в енергосистем і скорочують дефіцит", – пояснив Кудрицький.Тому, додав він, замість складного режиму три-чотири черги відключень ми маємо одну-дві, які застосовуються залежно від обсягів дефіциту. В деякі години навіть є можливість не обмежувати споживання."І якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій, то ситуація матиме тенденцію до покращення принаймні в наступні декілька тижнів точно", – запевнив Кудрицький.Втм, щодо того, наскільки складною може бути ситуація взимку, нині відповіді нема, зазначив Кудрицький. Вона дуже залежить від того, якими будуть обстріли й пошкодження енергоб'єктів."Чесна відповідь полягає в тому, що ніхто не знає, що буде робити наш ворог і наскільки успішними будуть його атаки. Тому нам треба відштовхуватися від того, що ми повинні максимізувати свою готовність – електростанцій, мереж, громад, забезпечення, наприклад, резервними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури в містах зокрема, ну й на побутовому рівні те, що ми можемо зробити у своїй власній оселі", – пояснив голова "Укренерго".За словами Кудрицького, "Укренерго" завжди прораховує найгірші сценарії."Ми не можемо собі дозволити бути оптимістами. Ми повинні готуватися як оператор енергосистеми до складних сценаріїв", – сказав він.За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

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