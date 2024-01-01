Ватажку бойовиків на Луганщині висунули нову підозру: за примусову «мобілізацію»

Ватажку бойовиків на Луганщині висунули нову підозру: за примусову «мобілізацію»
Ватажку самопроголошеної «ЛНР» леоніду пасічнику повідомили про підозру щодо організації примусової «мобілізації» на війну проти України.

Про це повідомили в СБУ, пише Громадське.

Слідчі зазначають: починаючи з 19 лютого 2022 року пасічник підписав декілька розпоряджень щодо «введення воєнного стану» та «мобілізації» на тимчасово захопленій частині Луганщини. Це стало формальною підставою для того, щоб рашисти насильно «призвали» на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств.

Насамперед йдеться про чоловіків віком від 18 років, яких після нетривалої підготовки на полігонах відправляють на «м’ясні» штурми позицій ЗСУ на східному фронті. За даними СБУ, понад 70% «мобілізованих» загинули на передовій у перші місяці повномасштабного вторгнення рф.

пасічнику повідомили про нову підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

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Теги: Росія, Україна, війна
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