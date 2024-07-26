Бійці 31 бригади змогли прорватися з оточення біля Прогреса, – Deep State

Бійці 31 бригади змогли прорватися з оточення біля Прогреса, – Deep State
Уночі 25 липня військовим 31 бригади вдалося прорватися з оточення ворога в районі Прогреса Донецької області.

Повідомили в проєкті Deep State, пише LB.ua.

За даними аналітиків, спостережні пункти 1 і 3 батальйонів потрапили в повне оточення, але, попри це, командир бригади нібито так і не наказав прориватися.

"Тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм", – йдеться у повідомленні.

Під управлінням офіцерів на місцях, за допомогою спільної роботи артилерії, аеророзвідки та суміжних сил захисники з 1 і 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі.

"31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони. Звісно, не без допомоги прикомандированих підрозділів, яких доволі багато", – повідомили аналітики.

За їхніми даними, станом на 24 липня в селі Прогрес було зосереджено щонайменше три ворожі роти. Росіяни уже впритул підійшли до Іванівки та Веселого. За цими населеними пунктами розташовано Гродівку – найстаріше козацьке поселення Покровського району. Аналітики вважають, що одна з причин постійного просування росіян – тотальна перевага в живій силі, також на це впливає недостатня кількість озброєння і боєкомплекту.

Аналітики також розкритикували слова речника ОСУВ "Хортиця", який днями сказав, що Сили оборони намагаються вибити ворога з Прогресу.

Що передувало

24 липня Deep State повідомило про спроби ворога оточити частину угруповання Сил оборони біля Прогресу. У проєкті повідомили, що отримали звернення від військових 1 і 3 батальйонів 31 бригади, які перебували в оточенні. Бійці доповідали про ситуацію керівництву, але керівники бригади, за даними проєкту, не хотіли дозволяти відхід і натомість збиралися утримувати захисників у оточенні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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