Суд арештував підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Суд арештував підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
Суд арештував на 2 місяці підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон 18-річного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на трансляцію засідання суду та пресслужбу Офісу генпрокурора.

За клопотанням Львівської обласної прокуратури Галицький райсуд Львова взяв під варту 18-річного мешканця Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон.

Суддя Олег Юрків обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (до 22 вересня включно -ред.) без права внесення застави.

На такому запобіжному заході наполягали прокурори. За наслідками судового засідання клопотання задоволено у повному обсязі.

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До початку засідання суду присутня там донька Ірини Фаріон Софія Особа допитувалася в підозрюваного, навіщо він убив її матір, однак фігурант лише відповів: "час покаже".

Інтереси Зінченка в суді представляє адвокат Ігор Сулима, який раніше захищав проросійського блогера Ігоря Коцабу.

Сторона захисту просила для підозрюваного цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету стеження.

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Теги: Ірина Фаріон, вбивство, суд
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