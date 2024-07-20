Фаріон убили, коли вона чекала таксі: більшість камер тоді не працювали, бо не було світла

Фаріон убили, коли вона чекала таксі: більшість камер тоді не працювали, бо не було світла
Убивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон здійснили тоді, коли вона чекала на таксі, щоб поїхати до доньки.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на друга родини Фаріон, ім’я якого не називають.

За його словами, Фаріон хотіла поїхати з міста на відпочинок, бо вже давно не була у відпустці. А в день убивства вона чекала на таксі, щоб поїхати на вечерю до доньки та онуків.

Незадовго до замаху вона начебто телефонувала доньці й розповідала, що закінчила записувати нову програму для свого YouTube-каналу і тепер може відпочивати.

У той час у мікрорайоні не було світла, тому більшість камер спостереження не працювали, розповів в етері телеканалу «Київ» депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. Раніше про це також казав і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Однак наразі правоохоронці шукають камери, які могли працювати на акумуляторах.

Також, за словами Зінкевича, у ті періоди, коли камери працювали, вони зафіксували на кадрах людину, яка може бути нападником на мовознавицю. Ці відео вже передали слідчим.

Вбивство Ірини Фаріон
Поліція 19 липня о 19:30 отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею була Ірина Фаріон. Саме там жила мовознавиця.

ЇЇ госпіталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. 60-річна громадська діячка померла після 23:00 — у неї не витримало серце.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають президентові Володимиру Зеленському щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Як імовірні версії вбивства слідчі розглядають громадсько-політичну діяльність Фаріон та особисту неприязнь до неї.

Мешканці будинку загиблої розповідали, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який із ранку й до вечора сидів на лаві неподалік її будинку. Глава МЗС Ігор Клименко сказав, що про цього чоловіка поки що нічого невідомо, однак він дійсно кілька днів перебував поблизу будинку у визначений час і, ймовірно, він і є нападником.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Фаріон, вбивство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фаріон убили, коли вона чекала таксі: більшість камер тоді не працювали, бо не було світла
Сьогодні, 15:11
У Львові 22 липня прощатимуться з Іриною Фаріон
Сьогодні, 14:27
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Віктор Бойчук
Сьогодні, 14:08
Зеленський і Трамп домовились особисто зустрітися і поговорити про мир
Сьогодні, 13:18
У Польщі розбився автобус з українцями, пасажири у лікарні
Сьогодні, 12:36
Схожі новини
Убивство Фаріон: правоохоронці вже мають кілька версій Убивство Фаріон: правоохоронці вже мають кілька версій
Сьогодні, 09:32
Тернопільські поліцейські затримали кілера, який хотів втекти через Тису Тернопільські поліцейські затримали кілера, який хотів втекти через Тису
11 липень, 14:18
На Волині винесли вирок сестрам, які вбили немовля На Волині винесли вирок сестрам, які вбили немовля
04 липень, 13:00
У реанімації помер казахський журналіст, якого намагалися вбити в Києві У реанімації помер казахський журналіст, якого намагалися вбити в Києві
02 липень, 14:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фаріон убили, коли вона чекала таксі: більшість камер тоді не працювали, бо не було світла
Сьогодні, 15:11
 0
У Львові 22 липня прощатимуться з Іриною Фаріон
Сьогодні, 14:27
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Віктор Бойчук
Сьогодні, 14:08
 0
Зеленський і Трамп домовились особисто зустрітися і поговорити про мир
Сьогодні, 13:18
 0
У Польщі розбився автобус з українцями, пасажири у лікарні
Сьогодні, 12:36
 0
Медіа
відео
1/8