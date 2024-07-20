Фаріон убили, коли вона чекала таксі: більшість камер тоді не працювали, бо не було світла

Убивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон здійснили тоді, коли вона чекала на таксі, щоб поїхати до доньки.



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За його словами, Фаріон хотіла поїхати з міста на відпочинок, бо вже давно не була у відпустці. А в день убивства вона чекала на таксі, щоб поїхати на вечерю до доньки та онуків.



Незадовго до замаху вона начебто телефонувала доньці й розповідала, що закінчила записувати нову програму для свого YouTube-каналу і тепер може відпочивати.



У той час у мікрорайоні не було світла, тому більшість камер спостереження не працювали, розповів в етері телеканалу «Київ» депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. Раніше про це також казав і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Однак наразі правоохоронці шукають камери, які могли працювати на акумуляторах.



Також, за словами Зінкевича, у ті періоди, коли камери працювали, вони зафіксували на кадрах людину, яка може бути нападником на мовознавицю. Ці відео вже передали слідчим.



Вбивство Ірини Фаріон

Поліція 19 липня о 19:30 отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею була Ірина Фаріон. Саме там жила мовознавиця.



ЇЇ госпіталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. 60-річна громадська діячка померла після 23:00 — у неї не витримало серце.



Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають президентові Володимиру Зеленському щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.



Справу розслідують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Як імовірні версії вбивства слідчі розглядають громадсько-політичну діяльність Фаріон та особисту неприязнь до неї.



Мешканці будинку загиблої розповідали, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який із ранку й до вечора сидів на лаві неподалік її будинку. Глава МЗС Ігор Клименко сказав, що про цього чоловіка поки що нічого невідомо, однак він дійсно кілька днів перебував поблизу будинку у визначений час і, ймовірно, він і є нападником.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! здійснили тоді, коли вона чекала на таксі, щоб поїхати до доньки.Про це пише «Українська правда» з посиланням на друга родини Фаріон, ім’я якого не називають.За його словами, Фаріон хотіла поїхати з міста на відпочинок, бо вже давно не була у відпустці. А в день убивства вона чекала на таксі, щоб поїхати на вечерю до доньки та онуків.Незадовго до замаху вона начебто телефонувала доньці й розповідала, що закінчила записувати нову програму для свого YouTube-каналу і тепер може відпочивати.У той час у мікрорайоні не було світла, тому більшість камер спостереження не працювали, розповів в етері телеканалу «Київ» депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. Раніше про це також казав і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Однак наразі правоохоронці шукають камери, які могли працювати на акумуляторах.Також, за словами Зінкевича, у ті періоди, коли камери працювали, вони зафіксували на кадрах людину, яка може бути нападником на мовознавицю. Ці відео вже передали слідчим.Вбивство Ірини ФаріонПоліція 19 липня о 19:30 отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею була Ірина Фаріон. Саме там жила мовознавиця.ЇЇ госпіталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. 60-річна громадська діячка померла після 23:00 — у неї не витримало серце.Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають президентові Володимиру Зеленському щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.Справу розслідують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Як імовірні версії вбивства слідчі розглядають громадсько-політичну діяльність Фаріон та особисту неприязнь до неї.Мешканці будинку загиблої розповідали, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який із ранку й до вечора сидів на лаві неподалік її будинку. Глава МЗСсказав, що про цього чоловіка поки що нічого невідомо, однак він дійсно кілька днів перебував поблизу будинку у визначений час і, ймовірно, він і є нападником.

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