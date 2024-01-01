«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Віктор Бойчук
Сьогодні, 14:08
Сьогодні, 20 липня, "На щиті" на Волинь повертається Герой Віктор Бойчук.
Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Прибуття кортежі з тілом загиблого Воїна Бойчука Віктора очікуємо сьогодні, 20 липня. Орієнтовний час прибуття до блокпоста на в'їзді в Локачі - 15.50 год. Потім кортеж пішою ходою пройде через селище вулицями Миру - Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Козлів, де проживав Захисник. В селі Козлів вшанування пішою ходою відбудеться від повороту на Твориничі до будинку де проживав Воїн із сім'єю.
Закликаємо жителів громади гідно зустріти та вшанувати пам'ять Захисника!" - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Прибуття кортежі з тілом загиблого Воїна Бойчука Віктора очікуємо сьогодні, 20 липня. Орієнтовний час прибуття до блокпоста на в'їзді в Локачі - 15.50 год. Потім кортеж пішою ходою пройде через селище вулицями Миру - Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Козлів, де проживав Захисник. В селі Козлів вшанування пішою ходою відбудеться від повороту на Твориничі до будинку де проживав Воїн із сім'єю.
Закликаємо жителів громади гідно зустріти та вшанувати пам'ять Захисника!" - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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