«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Віктор Бойчук

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Віктор Бойчук
Сьогодні, 20 липня, "На щиті" на Волинь повертається Герой Віктор Бойчук.

Про це повідомили у Локачинській громаді.

"Прибуття кортежі з тілом загиблого Воїна Бойчука Віктора очікуємо сьогодні, 20 липня. Орієнтовний час прибуття до блокпоста на в'їзді в Локачі - 15.50 год. Потім кортеж пішою ходою пройде через селище вулицями Миру - Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Козлів, де проживав Захисник. В селі Козлів вшанування пішою ходою відбудеться від повороту на Твориничі до будинку де проживав Воїн із сім'єю.

Закликаємо жителів громади гідно зустріти та вшанувати пам'ять Захисника!" - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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