«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Віктор Бойчук

Віктор Бойчук.



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"Прибуття кортежі з тілом загиблого Воїна Бойчука Віктора очікуємо сьогодні, 20 липня. Орієнтовний час прибуття до блокпоста на в'їзді в Локачі - 15.50 год. Потім кортеж пішою ходою пройде через селище вулицями Миру - Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Козлів, де проживав Захисник. В селі Козлів вшанування пішою ходою відбудеться від повороту на Твориничі до будинку де проживав Воїн із сім'єю.



Закликаємо жителів громади гідно зустріти та вшанувати пам'ять Захисника!" - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 20 липня, "На щиті" на Волинь повертається ГеройПро це повідомили у Локачинській громаді."Прибуття кортежі з тілом загиблого Воїна Бойчука Віктора очікуємо сьогодні, 20 липня. Орієнтовний час прибуття до блокпоста на в'їзді в Локачі - 15.50 год. Потім кортеж пішою ходою пройде через селище вулицями Миру - Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Козлів, де проживав Захисник. В селі Козлів вшанування пішою ходою відбудеться від повороту на Твориничі до будинку де проживав Воїн із сім'єю.Закликаємо жителів громади гідно зустріти та вшанувати пам'ять Захисника!" - йдеться в повідомленні.

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