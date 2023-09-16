Зеленський і Трамп домовились особисто зустрітися і поговорити про мир

Володимир Зеленський на своїй сторінці у мережі X повідомив про розмову телефоном із Дональдом Трампом.



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За словами глави держави, він привітав республіканця з офіційним отриманням номінації від партії та засудив "шокуючу спробу вбивства у Пенсильванії", побажавши експрезиденту США сили та абсолютної безпеки у майбутньому.



Зеленський також підкреслив важливість двопартійної та двопалатної підтримки України у Конгресі та подякував за допомогу від Сполучених Штатів.



Політики домовилися про особисту зустріч, під час якої "обговорять, як зробити мир справедливим та тривалим".



У своїй соцмережі TruthSocial Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже хорошою" та заявив, що цінує цей дзвінок. Він також повторив тезу своєї передвиборчої програми про те, що "принесе світові мир і закінчить війну, а обидві сторони зможуть об'єднатися, щоб укласти мирну угоду, яка закінчить насильство та прокладе шлях до процвітання".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентна своїй сторінці у мережі X повідомив про розмову телефоном ізПро це пише LB.ua За словами глави держави, він привітав республіканця з офіційним отриманням номінації від партії та засудив "шокуючу спробу вбивства у Пенсильванії", побажавши експрезиденту США сили та абсолютної безпеки у майбутньому.Зеленський також підкреслив важливість двопартійної та двопалатної підтримки України у Конгресі та подякував за допомогу від Сполучених Штатів.Політики домовилися про особисту зустріч, під час якої "обговорять, як зробити мир справедливим та тривалим".У своїй соцмережі TruthSocial Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже хорошою" та заявив, що цінує цей дзвінок. Він також повторив тезу своєї передвиборчої програми про те, що "принесе світові мир і закінчить війну, а обидві сторони зможуть об'єднатися, щоб укласти мирну угоду, яка закінчить насильство та прокладе шлях до процвітання".

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