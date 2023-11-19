За місяць яйця на Волині здорожчали майже на 30%





Загалом від початку року їжа та напої на Волині здорожчали на 4,2%, повідомили в обласному управлінні статистики, пише



Також підвищилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію (на 5,2%), цукор (на 5%), рис, молоко, сири, масло, хліб (на 1,5%), сметану, рибу та продукти з риби на 6,6–0,6%.



Разом з тим, говорять в управлінні статистики, на споживчих ринках дещо подешевшали: кисломолочна продукція, овочі, фрукти, безалкогольні напої, макаронні вироби, яловичина та телятина і свинина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 2,1%. Найбільше підвищилася ціна на курячі яйця. Вони здорожчали на 29,6%.Загалом від початку року їжа та напої на Волині здорожчали на 4,2%, повідомили в обласному управлінні статистики, пише Суспільне Також підвищилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію (на 5,2%), цукор (на 5%), рис, молоко, сири, масло, хліб (на 1,5%), сметану, рибу та продукти з риби на 6,6–0,6%.Разом з тим, говорять в управлінні статистики, на споживчих ринках дещо подешевшали: кисломолочна продукція, овочі, фрукти, безалкогольні напої, макаронні вироби, яловичина та телятина і свинина.

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