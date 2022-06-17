На Волині 17-річний п`яний мотоцикліст збив двох школярок

На Ратнівщині п’яний мотоцикліст збив двох школярок: поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася сьогодні вночі на вулиці Центральна у селі Велимче.17-річний житель Велимченської громади, керуючи мотоциклом Spark у стані сп’яніння, допустив наїзд на двох пішохідок, 15 та 13 років, які рухалися по дорозі у попутному напрямку.Внаслідок автопригоди дівчата отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.Результати освідування водія показали 0,6 проміле алкоголю в крові.Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.Досудове розслідування триває.