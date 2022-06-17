На Волині 17-річний п`яний мотоцикліст збив двох школярок

На Волині 17-річний п`яний мотоцикліст збив двох школярок
На Ратнівщині п’яний мотоцикліст збив двох школярок: поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася сьогодні вночі на вулиці Центральна у селі Велимче.

17-річний житель Велимченської громади, керуючи мотоциклом Spark у стані сп’яніння, допустив наїзд на двох пішохідок, 15 та 13 років, які рухалися по дорозі у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди дівчата отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

Результати освідування водія показали 0,6 проміле алкоголю в крові.

Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Ратнівщина, ДТП, школярки
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