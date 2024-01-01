Убивство Фаріон: правоохоронці вже мають кілька версій





Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише



Міністр висловив сподівання, що до ранку вдасться отримати перші результати роботи. Вже призначена низка експертиз.



«На цей час у нас вже є кілька версій, одна з них, можна сказати, це громадсько-політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, версії можуть зʼявлятися й інші», — заявив він. Зокрема, не відкидається і можливість наявності російського сліду.



За словами Клименка, правоохоронні органи вже зібрали деяку інформацію щодо скоєння злочину та виконавця, але поки що їх не розголошують, оскільки її треба перевірити.



Він зауважив, що вдалося знайти гільзу після пострілу в Ірину Фаріон, однак після розтину та судово-медичної експертизи вдасться зʼясувати більше інформації.



Раніше мешканці будинку Ірини Фаріон розповідали, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який від ранку і до вечора сидів на лаві неподалік її будинку.



Про нього поки нічого невідомо, однак вдалося підтвердити, що він дійсно кілька днів перебував поблизу будинку у визначений час, зазначив Клименко. Нині правоохоронці схиляються до того, що цей чоловік у капелюсі і нападник — одна людина.



За його словами, до розслідування вбивства залучена практично вся поліція Львова та частина поліції області, а також оперативники та слідчі груп з Києва на чолі з заступником керівника Нацполіції та заступником керівника Служби безпеки України.



Вбивство Ірини Фаріон

Поліція 19 липня о 19:30 отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею була Ірина Фаріон. Саме там жила мовознавиця.



ЇЇ госпіталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, вона перебувала у глибокій мозковій комі і на штучній вентиляції легень.



60-річна громадська діячка померла після 23 години — у неї не витримало серце.



Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають президентові Володимиру Зеленському щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.



Справу розслідують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства мовознавиці Ірини Фаріон . Зокрема, вже вдалося знайти гільзу.Про це повідомив міністр внутрішніх справ, пише Громадське Міністр висловив сподівання, що до ранку вдасться отримати перші результати роботи. Вже призначена низка експертиз.«На цей час у нас вже є кілька версій, одна з них, можна сказати, це громадсько-політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, версії можуть зʼявлятися й інші», — заявив він. Зокрема, не відкидається і можливість наявності російського сліду.За словами Клименка, правоохоронні органи вже зібрали деяку інформацію щодо скоєння злочину та виконавця, але поки що їх не розголошують, оскільки її треба перевірити.Він зауважив, що вдалося знайти гільзу після пострілу в Ірину Фаріон, однак після розтину та судово-медичної експертизи вдасться зʼясувати більше інформації.Раніше мешканці будинку Ірини Фаріон розповідали, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який від ранку і до вечора сидів на лаві неподалік її будинку.Про нього поки нічого невідомо, однак вдалося підтвердити, що він дійсно кілька днів перебував поблизу будинку у визначений час, зазначив Клименко. Нині правоохоронці схиляються до того, що цей чоловік у капелюсі і нападник — одна людина.За його словами, до розслідування вбивства залучена практично вся поліція Львова та частина поліції області, а також оперативники та слідчі груп з Києва на чолі з заступником керівника Нацполіції та заступником керівника Служби безпеки України.Вбивство Ірини ФаріонПоліція 19 липня о 19:30 отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею була Ірина Фаріон. Саме там жила мовознавиця.ЇЇ госпіталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, вона перебувала у глибокій мозковій комі і на штучній вентиляції легень.60-річна громадська діячка померла після 23 години — у неї не витримало серце.Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають президентові Володимиру Зеленському щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.Справу розслідують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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