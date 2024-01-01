Ірина Фаріон не пережила замах, вона померла у лікарні

Ірина Фаріон не пережила замах, вона померла у лікарні
У лікарні після скоєного замаху померла громадська діячка, професорка Ірина Фаріон.

Цю інформацію повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни», - йдеться у дописі.

Поки не вдалося знайти стрільця, який напав на Ірину Фаріон.

Нагадаємо, 19 липня у Львові на вулиці Масарика підстрелили жінку. Потерпілою виявилася відома мовознавиця Ірина Фаріон. Постріл був у скроню.

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Теги: Ірина Фаріон, смерть
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