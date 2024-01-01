Ірина Фаріон не пережила замах, вона померла у лікарні
Сьогодні, 01:50
У лікарні після скоєного замаху померла громадська діячка, професорка Ірина Фаріон.
Цю інформацію повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
«Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни», - йдеться у дописі.
Поки не вдалося знайти стрільця, який напав на Ірину Фаріон.
Нагадаємо, 19 липня у Львові на вулиці Масарика підстрелили жінку. Потерпілою виявилася відома мовознавиця Ірина Фаріон. Постріл був у скроню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цю інформацію повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
«Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни», - йдеться у дописі.
Поки не вдалося знайти стрільця, який напав на Ірину Фаріон.
Нагадаємо, 19 липня у Львові на вулиці Масарика підстрелили жінку. Потерпілою виявилася відома мовознавиця Ірина Фаріон. Постріл був у скроню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поліція перекваліфікувала справу про замах на Фаріон
Сьогодні, 02:16
Ірина Фаріон не пережила замах, вона померла у лікарні
Сьогодні, 01:50
20 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00