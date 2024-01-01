20 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження журналіст Микола Якименко (на фото).
Також день народження 20 липня у представника у Волинській області Інституту національної пам'яті Лесі Бондарук та громадської активістки Анни Орєховської.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Олександр, Олексій, Опанас, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Федір.
Бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.
У цей день 1944 року Волинь була звільнена від німецьких окупантів. Зокрема 20 липня є днем визволення від німців міста Володимира-Волинського, селища Іваничі, а також Турійського району.
20 липня 1994 року у Луцьку вперше відбувся фестиваль «Поліське літо з фольклором». З того часу фестиваль проводиться періодично.
За дванадцять фестивальних років у ньому взяли участь понад 6700 учасників, з них 80 закордонних колективів з 41-ї країни світу та 86 колективів з України.
20 липня в Україні і світі святкують День освоєння космосу. Цей день приурочений до річниці першої пілотованої місії на Місяць. 20 липня 1969 року американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін стали першими людьми, які ступили на поверхню Місяця. Цей день також покликаний надихати і заохочувати молодь до кар’єри в галузі космічних наук і дослідження космосу.
Також 20 липня Міжнародний день торта. Це солодке свято присвячене миру, дружбі між людьми та країнами, а також радості, яку приносить смачний торт. Вже дев’ятий рік поспіль цей день святкують на міжнародному рівні, і він став символом об’єднання через солодощі.
А ще 20 липня Всесвітній день стрибка. Це маловідоме, проте важливе оздоровче та екологічне свято, яке започатковане художником на ім’я Торстен Лаушманн 2006 року. Метою Всесвітнього дня стрибка є змінення орбіти Землі шляхом одночасного стрибка мільйонів людей. Хоча доказів впливу стрибків на орбіту немає, ця подія має екологічний підґрунття: змінення земної орбіти сприяє покращенню клімату та боротьбі з глобальним потеплінням.
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Також день народження 20 липня у представника у Волинській області Інституту національної пам'яті Лесі Бондарук та громадської активістки Анни Орєховської.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Олександр, Олексій, Опанас, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Федір.
Бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.
У цей день 1944 року Волинь була звільнена від німецьких окупантів. Зокрема 20 липня є днем визволення від німців міста Володимира-Волинського, селища Іваничі, а також Турійського району.
20 липня 1994 року у Луцьку вперше відбувся фестиваль «Поліське літо з фольклором». З того часу фестиваль проводиться періодично.
За дванадцять фестивальних років у ньому взяли участь понад 6700 учасників, з них 80 закордонних колективів з 41-ї країни світу та 86 колективів з України.
20 липня в Україні і світі святкують День освоєння космосу. Цей день приурочений до річниці першої пілотованої місії на Місяць. 20 липня 1969 року американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін стали першими людьми, які ступили на поверхню Місяця. Цей день також покликаний надихати і заохочувати молодь до кар’єри в галузі космічних наук і дослідження космосу.
Також 20 липня Міжнародний день торта. Це солодке свято присвячене миру, дружбі між людьми та країнами, а також радості, яку приносить смачний торт. Вже дев’ятий рік поспіль цей день святкують на міжнародному рівні, і він став символом об’єднання через солодощі.
А ще 20 липня Всесвітній день стрибка. Це маловідоме, проте важливе оздоровче та екологічне свято, яке започатковане художником на ім’я Торстен Лаушманн 2006 року. Метою Всесвітнього дня стрибка є змінення орбіти Землі шляхом одночасного стрибка мільйонів людей. Хоча доказів впливу стрибків на орбіту немає, ця подія має екологічний підґрунття: змінення земної орбіти сприяє покращенню клімату та боротьбі з глобальним потеплінням.
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