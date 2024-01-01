20 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження журналіст(на фото).Також день народження 20 липня у представника у Волинській області Інституту національної пам'ятіта громадської активісткиВітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Олександр, Олексій, Опанас, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Федір.Бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.У цей день 1944 року Волинь була звільнена від німецьких окупантів. Зокрема 20 липня є днем визволення від німців міста Володимира-Волинського, селища Іваничі, а також Турійського району.20 липня 1994 року у Луцьку вперше відбувся фестиваль «Поліське літо з фольклором». З того часу фестиваль проводиться періодично.За дванадцять фестивальних років у ньому взяли участь понад 6700 учасників, з них 80 закордонних колективів з 41-ї країни світу та 86 колективів з України.20 липня в Україні і світі святкують День освоєння космосу. Цей день приурочений до річниці першої пілотованої місії на Місяць. 20 липня 1969 року американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін стали першими людьми, які ступили на поверхню Місяця. Цей день також покликаний надихати і заохочувати молодь до кар’єри в галузі космічних наук і дослідження космосу.Також 20 липня Міжнародний день торта. Це солодке свято присвячене миру, дружбі між людьми та країнами, а також радості, яку приносить смачний торт. Вже дев’ятий рік поспіль цей день святкують на міжнародному рівні, і він став символом об’єднання через солодощі.А ще 20 липня Всесвітній день стрибка. Це маловідоме, проте важливе оздоровче та екологічне свято, яке започатковане художником на ім’я Торстен Лаушманн 2006 року. Метою Всесвітнього дня стрибка є змінення орбіти Землі шляхом одночасного стрибка мільйонів людей. Хоча доказів впливу стрибків на орбіту немає, ця подія має екологічний підґрунття: змінення земної орбіти сприяє покращенню клімату та боротьбі з глобальним потеплінням.