Скільки коштують кавуни та дині на ринку у місті на Волині





Журналісти



Що й казати, вибрати є з чого. На прилавках повно і кавунів, і динь.



Ціна на ці плоди суттєво впала. Якщо півтора тижня тому кавуни коштували 40 гривень за кілограм, то зараз 20-25 гривень за кілограм.



На дині вона впала на половину. Якщо раніше її продавали за 100 гривень за кілограм, то тепер вона вартує 45-47 гривень за кілограм.



Чим корисні кавуни та дині?



Охолодження та гідратація. Кавуни та дині складаються переважно з води, що робить їх ідеальними для втамування спраги та охолодження в спекотні літні дні. Один великий шматок кавуна може забезпечити значну частину добової потреби в рідині.



Корисні для серця. Кавуни містять високий рівень лікопену – антиоксиданту, що допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань. Дині, своєю чергою, багаті на калій, який сприяє нормалізації артеріального тиску.



Підтримка імунної системи. Обидва плоди багаті на вітамін С, який зміцнює імунітет та допомагає організму боротися зі стресом і хворобами.



Здорове травлення. Завдяки високому вмісту клітковини, кавуни та дині сприяють покращенню травлення та запобігають запорам.



Низька калорійність. Кавуни і дині мають низьку калорійність, що робить їх чудовими для тих, хто слідкує за своєю вагою, але хоче насолодитися смачними та поживними перекусами.



Як обрати найкращі плоди?



Зовнішній вигляд. Уникайте плодів з пошкодженнями або вм'ятинами. Кавун повинен мати рівномірний колір шкірки без значних плям.



Звук при постукуванні. Стиглий кавун при легкому постукуванні має видавати глухий звук. Це свідчить про те, що він наповнений соком.



Запах. Дині повинні мати приємний, солодкий аромат. Якщо запаху немає, плід, ймовірно, ще не дозрів.



Вага. Кавун або диня мають бути досить важкими як на свій розмір– це ознака високого вмісту води.



Зараз, коли на ринках повно свіжих кавунів і динь, саме час насолодитися цими літніми ласощами. Вони не лише смачні, але й надзвичайно корисні для вашого здоров'я. Не пропустіть можливість додати ці плоди до свого раціону і відчути всі переваги сезону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зараз триває один із найбільш очікуваних періодів року – сезон кавунів і динь. Ці соковиті, яскраві плоди заполонили ринки та магазини, радуючи нас своїм освіжаючим смаком і неймовірною користю для здоров'я.Журналісти ВСН вирушили на ринок у місті Рожище, аби дізнатися скільки ж коштують кавуни і дині.Що й казати, вибрати є з чого. На прилавках повно і кавунів, і динь.Ціна на ці плоди суттєво впала. Якщо півтора тижня тому кавуни коштували 40 гривень за кілограм, то зараз 20-25 гривень за кілограм.На дині вона впала на половину. Якщо раніше її продавали за 100 гривень за кілограм, то тепер вона вартує 45-47 гривень за кілограм.Чим корисні кавуни та дині?Охолодження та гідратація. Кавуни та дині складаються переважно з води, що робить їх ідеальними для втамування спраги та охолодження в спекотні літні дні. Один великий шматок кавуна може забезпечити значну частину добової потреби в рідині.Корисні для серця. Кавуни містять високий рівень лікопену – антиоксиданту, що допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань. Дині, своєю чергою, багаті на калій, який сприяє нормалізації артеріального тиску.Підтримка імунної системи. Обидва плоди багаті на вітамін С, який зміцнює імунітет та допомагає організму боротися зі стресом і хворобами.Здорове травлення. Завдяки високому вмісту клітковини, кавуни та дині сприяють покращенню травлення та запобігають запорам.Низька калорійність. Кавуни і дині мають низьку калорійність, що робить їх чудовими для тих, хто слідкує за своєю вагою, але хоче насолодитися смачними та поживними перекусами.Як обрати найкращі плоди?Зовнішній вигляд. Уникайте плодів з пошкодженнями або вм'ятинами. Кавун повинен мати рівномірний колір шкірки без значних плям.Звук при постукуванні. Стиглий кавун при легкому постукуванні має видавати глухий звук. Це свідчить про те, що він наповнений соком.Запах. Дині повинні мати приємний, солодкий аромат. Якщо запаху немає, плід, ймовірно, ще не дозрів.Вага. Кавун або диня мають бути досить важкими як на свій розмір– це ознака високого вмісту води.Зараз, коли на ринках повно свіжих кавунів і динь, саме час насолодитися цими літніми ласощами. Вони не лише смачні, але й надзвичайно корисні для вашого здоров'я. Не пропустіть можливість додати ці плоди до свого раціону і відчути всі переваги сезону.

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