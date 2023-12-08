Лучани нарікають, що їхнє укриття «привласнив» ресторан і зробив там склад





Журналісти сайту



Нагадаємо, що ще минулого року влада та активісти проводили інспекцію укриттями. Фахівці оцінювали доступність та умови захисних споруд. Така перевірка була спричинена обстрілами Луцька. Тоді ворожа ракета поцілила в одне з підприємств обласного центру. На ранок мережа почала повнитись відео із зачиненими сховищами.



З того часу балансоутримувачів таких споруд зобов'язали забезпечити доступність та слідувати за їхнім належним утриманням. Пройшов майже рік, але ситуація, на жаль, повторюється.



З укриття зробили склад?



До журналістів звернулись жителі будинку на проспекті Волі, 11. Вони кажуть: міська рада здавала в оренду їхнє укриття й зараз там зробили склад. Воно було облаштоване усім необхідним, зокрема навіть вбиральнею, проте орендарі, зі слів місцевих, її демонтували.



«Умов в укритті немає ніяких. Воно збудоване в 1958 році. Там був туалет, водопровід та три виходи. Воно протирадіаційне. У 2018 році зробили реконструкцію, віддали його під склад закладам. На скільки мені відомо, реконструкція у приміщеннях цивільного захисту так просто не робиться. Ми прийшли туди, туалету немає, водопроводу немає, третій вихід закинутий. Зроблений склад. Там стелажі, мішки з дровами, роздягальня. Так же не може бути», – зазначає мешканка будинку Людмила.



Вона додає: після початку повномасштабного вторгнення договір з орендарем міська рада розірвала. Саме ж приміщення передали на баланс ЖКП. Окрім того, за даними порталу Дія, укриття, про яке йде мова, розраховане на 190 осіб. Але, як кажуть мешканці, через те, що там наставили зайвих речей, туди може поміститися лише близько 50 людей.



З цього приводу лучани зверталися й у міську раду з офіційним зверненням. Вони просили пояснити їм, на яких підставах приватні заклади використовують укриття як складське приміщення. Від міськради надійшла відповідь: договору оренди немає, захисна споруда повернута на баланс ЖКП.



«ТзОВ «Євроцентр» з 2007 року орендувало частину комунального приміщення (підвал) в будинку на проспекті Волі, 11, для використання як складське приміщення. У зв'язку з воєнним станом договір оренди між ТзОВ «Євроцентр» та відділом управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради припинено, оскільки підвал за відповідною адресою включено в перелік захисних споруд та укриттів», – йдеться у відповіді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку мешканці будинку на проспекті Волі, 11, нарікають, що у них немає доступу до укриття. Мовляв, у приміщенні, куди треба спускатися під час тривог, місцеві ресторани зробили склад й обмежити доступ до сховку.Журналісти сайту «Конкурент» з'ясовували, чому ж лучани не можуть скористатися власним підвалом.Нагадаємо, що ще минулого року влада та активісти проводили інспекцію укриттями. Фахівці оцінювали доступність та умови захисних споруд. Така перевірка була спричинена обстрілами Луцька. Тоді ворожа ракета поцілила в одне з підприємств обласного центру. На ранок мережа почала повнитись відео із зачиненими сховищами.З того часу балансоутримувачів таких споруд зобов'язали забезпечити доступність та слідувати за їхнім належним утриманням. Пройшов майже рік, але ситуація, на жаль, повторюється.З укриття зробили склад?До журналістів звернулись жителі будинку на проспекті Волі, 11. Вони кажуть: міська рада здавала в оренду їхнє укриття й зараз там зробили склад. Воно було облаштоване усім необхідним, зокрема навіть вбиральнею, проте орендарі, зі слів місцевих, її демонтували.«Умов в укритті немає ніяких. Воно збудоване в 1958 році. Там був туалет, водопровід та три виходи. Воно протирадіаційне. У 2018 році зробили реконструкцію, віддали його під склад закладам. На скільки мені відомо, реконструкція у приміщеннях цивільного захисту так просто не робиться. Ми прийшли туди, туалету немає, водопроводу немає, третій вихід закинутий. Зроблений склад. Там стелажі, мішки з дровами, роздягальня. Так же не може бути», – зазначає мешканка будинкуВона додає: після початку повномасштабного вторгнення договір з орендарем міська рада розірвала. Саме ж приміщення передали на баланс ЖКП. Окрім того, за даними порталу Дія, укриття, про яке йде мова, розраховане на 190 осіб. Але, як кажуть мешканці, через те, що там наставили зайвих речей, туди може поміститися лише близько 50 людей.З цього приводу лучани зверталися й у міську раду з офіційним зверненням. Вони просили пояснити їм, на яких підставах приватні заклади використовують укриття як складське приміщення. Від міськради надійшла відповідь: договору оренди немає, захисна споруда повернута на баланс ЖКП.«ТзОВ «Євроцентр» з 2007 року орендувало частину комунального приміщення (підвал) в будинку на проспекті Волі, 11, для використання як складське приміщення. У зв'язку з воєнним станом договір оренди між ТзОВ «Євроцентр» та відділом управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради припинено, оскільки підвал за відповідною адресою включено в перелік захисних споруд та укриттів», – йдеться у відповіді.

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