На Волині знову зросли ціни на оренду квартир

На Волині знову зросли ціни на оренду квартир
На Волині у червні зросли ціни на орендоване житло.

Як повідомили аналітики dim.ria, протягом червня кількість пропозицій на ринку оренди в Україні коливалась залежно від регіону: найактивніший приріст кількості оголошень продемонструвала Рівненська область (+32%), найсуттєвіший спад — Чернігівська та Харківська (-75% та -21% відповідно), передає "Конкурент".

Порівняно із попереднім місяцем, у червні найбільше здорожчали пропозиції оренди в Київській області без урахування Києва (+16%), а також у Закарпатській (+15%) та Черкаській (+11%) областях.

Лідером з вартості, як і раніше, лишається Київ з середньою ціною оренди однокімнатної квартири 17 771 грн.

На Волині ж у червні середня вартість оренди «однушки» вартувала 13 545 грн, що на 1% більше, ніж у травні.

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Теги: оренда, житло, Волинь, підвищення цін
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