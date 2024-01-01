На Волині знову зросли ціни на оренду квартир





Як повідомили аналітики dim.ria, протягом червня кількість пропозицій на ринку оренди в Україні коливалась залежно від регіону: найактивніший приріст кількості оголошень продемонструвала Рівненська область (+32%), найсуттєвіший спад — Чернігівська та Харківська (-75% та -21% відповідно), передає



Порівняно із попереднім місяцем, у червні найбільше здорожчали пропозиції оренди в Київській області без урахування Києва (+16%), а також у Закарпатській (+15%) та Черкаській (+11%) областях.



Лідером з вартості, як і раніше, лишається Київ з середньою ціною оренди однокімнатної квартири 17 771 грн.



На Волині ж у червні середня вартість оренди «однушки» вартувала 13 545 грн, що на 1% більше, ніж у травні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у червні зросли ціни на орендоване житло.Як повідомили аналітики dim.ria, протягом червня кількість пропозицій на ринку оренди в Україні коливалась залежно від регіону: найактивніший приріст кількості оголошень продемонструвала Рівненська область (+32%), найсуттєвіший спад — Чернігівська та Харківська (-75% та -21% відповідно), передає "Конкурент" Порівняно із попереднім місяцем, у червні найбільше здорожчали пропозиції оренди в Київській області без урахування Києва (+16%), а також у Закарпатській (+15%) та Черкаській (+11%) областях.Лідером з вартості, як і раніше, лишається Київ з середньою ціною оренди однокімнатної квартири 17 771 грн.На Волині ж у червні середня вартість оренди «однушки» вартувала 13 545 грн, що на 1% більше, ніж у травні.

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