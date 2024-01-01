На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віктор Бойчук

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віктор Бойчук
На війні з російськими окупантами загинув старший солдат Віктор Бойчук.

Про це повідомили у Локачинській громаді.

Герой загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Пересічне Харківської області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу.

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віктор Бойчук


У громаді оголошено триденну жалобу.

Прибуття кортежу з тілом Героя очікується у суботу, 20 липня, орієнтовно в другій половині дня до блокпоста на перехресті при в'їзді в Локачі зі сторони Крухинич. Далі пішим ходом колона пройде по вулиці Миру-вулиці Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться в с.Козлів до будинку, де проживав захисник.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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