У Луцьку до кінця року ще 10 світлофорів обладнають сонячними панелями





Про це у коментарі Валерій Мазін.



За його словами, луцькі світлофори готують до роботи в умовах блекауту. Уже два світлофорні об’єкти обладнали сонячними панелями. Ще до кінця року орієнтовно 10 світлофорів обладнають сонячними панелями.



«Це не лише дозволить світлофорам працювати під час вимкнень світла, але й хоч трохи зекономити електроенергію», - сказав Валерій Мазін.



Як акцентував він, в умовах блекауту світлофори не будуть працювати, адже вони короткочасно можуть заживлюватися від якихось альтернативних джерел живлення.



«Навіть якщо ми і сонячну панель встановлюємо, то не всі світлофори можуть від неї працювати. Якщо блекаут буде зимою, то сонячна панель не буде ефективною. Використовувати її недоцільно. На світлофор ми встановлюємо акумулятори, але вони теж мають певний термін, який зможуть працювати: які дві, а які чотири години. Ми якимось чином будемо виходити із ситуації. У нас є генератори і ми будемо виїжджати та підключати їх до світлофорів, аби вони відновили роботу і акумулятори на них зарядилися», - поділився посадовець.



Як розповів він, фахівці підприємства встановлювали як акумуляторні батареї на світлофори, так і перепідключали живлення з іншої підстанції.



«Так, до прикладу, зробили на Соборності, там рідко відключаються світлофори, адже вони заживлені на роботу і з іншої підстанції. Коли вимикається одна підстанція, вони перемикаються на іншу підстанцію», - пояснив Валерій Мазін.



Як розповіли у коментарі ВСН в патрульній поліції Волині, на важливих транспортних вузлах у Луцьку встановлюються додаткові джерела живлення, що дозволить світлофорам працювати. А на менш важливих у період блекаутів будуть задіяні регулювальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комунальне підприємство «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» поставило 25 систем резервного живлення на ключові світлофорні об'єкти, щоб вони працювали під час вимкнень електроенергії в обласному центрі Волині.Про це у коментарі ВСН розповів директор Комунального підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло»За його словами, луцькі світлофори готують до роботи в умовах блекауту. Уже два світлофорні об’єкти обладнали сонячними панелями. Ще до кінця року орієнтовно 10 світлофорів обладнають сонячними панелями.«Це не лише дозволить світлофорам працювати під час вимкнень світла, але й хоч трохи зекономити електроенергію», - сказав Валерій Мазін.Як акцентував він, в умовах блекауту світлофори не будуть працювати, адже вони короткочасно можуть заживлюватися від якихось альтернативних джерел живлення.«Навіть якщо ми і сонячну панель встановлюємо, то не всі світлофори можуть від неї працювати. Якщо блекаут буде зимою, то сонячна панель не буде ефективною. Використовувати її недоцільно. На світлофор ми встановлюємо акумулятори, але вони теж мають певний термін, який зможуть працювати: які дві, а які чотири години. Ми якимось чином будемо виходити із ситуації. У нас є генератори і ми будемо виїжджати та підключати їх до світлофорів, аби вони відновили роботу і акумулятори на них зарядилися», - поділився посадовець.Як розповів він, фахівці підприємства встановлювали як акумуляторні батареї на світлофори, так і перепідключали живлення з іншої підстанції.«Так, до прикладу, зробили на Соборності, там рідко відключаються світлофори, адже вони заживлені на роботу і з іншої підстанції. Коли вимикається одна підстанція, вони перемикаються на іншу підстанцію», - пояснив Валерій Мазін.Як розповіли у коментарі ВСН в патрульній поліції Волині, на важливих транспортних вузлах у Луцьку встановлюються додаткові джерела живлення, що дозволить світлофорам працювати. А на менш важливих у період блекаутів будуть задіяні регулювальники.

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