Яка ситуація з відключеннями світла 20 липня: оприлюднено графіки





Про це повідомили в "Укренерго".



"Завтра, 20 липня, з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.



Подивитися актуальні графіки для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 20 липня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть у дещо послабленому режимі.Про це повідомили в "Укренерго"."Завтра, 20 липня, з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.Подивитися актуальні графіки для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням

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