Яка ситуація з відключеннями світла 20 липня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:12
У суботу, 20 липня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть у дещо послабленому режимі.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 20 липня, з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.
Подивитися актуальні графіки для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 20 липня, з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.
Подивитися актуальні графіки для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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